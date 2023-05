Comment repérer un début de cancer de la peau?

Avec l’arrivée du beau temps, la tentation de se faire griller au soleil est forte chez plusieurs. Mais se faire bronzer n’est pas sans risques. Selon la Fondation canadienne du cancer de la peau, plus de 80 000 cas de cancer de la peau sont diagnostiqués au pays chaque année. Voici donc quelques repères pour détecter un début de cancer de la peau et s’assurer d’aller consulter.

Puisqu’il existe plusieurs types de cancer de la peau, nous allons ici nous concentrer sur les deux plus importants.

Le bouton indestructible

Le carcinome basocellulaire est le cancer de la peau le plus fréquent. « Heureusement, c’est aussi le moins agressif de tous les cancers de la peau », souligne Dre Beatrice Wang, dermatologue et directrice de la clinique du mélanome du Centre universitaire de santé McGill (CUSM).

C’est l’exposition au soleil qui cause ce cancer. Ainsi, il va se manifester « sur les endroits le plus exposés au soleil comme le visage, la tête, le cou ».

Et de quoi a-t-il l’air? « C’est comme un bouton qui ne guérit pas. Il ne fait pas nécessairement mal, mais il saigne facilement. Il pousse très lentement, grossit tout le temps et ne disparaît pas. »

L’experte assure qu’il est assez rare que ce cancer se propage et il peut se guérir avec une chirurgie. « Le problème est que si on le laisse trainer des années, on peut avoir besoin de chirurgies importantes ».

Le grain de beauté suspect

Le second important cancer de la peau est le mélanome. Celui-ci est beaucoup plus dangereux, car il a plus de chance de se propager et ainsi devenir mortel. Plus de 5 000 mélanomes sont détectés chaque année, selon la Fondation canadienne du cancer de la peau.

Or, lorsqu’il est détecté tôt, le taux de survie à 5 ans pour le mélanome est de 99 %. Et heureusement, la plupart du temps, il est bien visible.

Les médecins utilisent la technique du ABCDE pour reconnaitre le mélanome.

A pour asymétrie : Les deux moitiés du « grain de beauté » ont des formes différentes.

B pour bordure : Les bordures du « grain de beauté » sont irrégulières. Elles peuvent sembler floues ou entaillées.

C pour couleur : La couleur est inégale. On peut percevoir différentes nuances de brun et de noir, parfois avec du bleu, du gris, du rouge, du rose ou du blanc.

D pour diamètre : Le diamètre du « grain de beauté » est de plus de 5 millimètres

E pour évolution : Le « grain de beauté » se transforme au fil du temps.

La seule façon de détecter le mélanome est d’observer son corps de temps en temps en tenant compte de ces cinq points.

Fini le bronzage

Pour prévenir ces cancers, il faut éviter les coups de soleil… et même le bronzage. « Le bronzage n’est pas une marque de santé, avertit Dre Wang. Chaque fois que la peau bronze, c’est une manifestation de dommage à l’ADN de notre peau. Il faut l’éviter au maximum ». Ainsi, les dermatologues suggèrent de porter des vêtements longs et des chapeaux lorsque l’on est sous le soleil. La simple crème solaire n’est pas suffisante pour nous protéger.