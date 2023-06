Les voyages-mariages : ce qu’il faut savoir avant de se lancer

Vous rêvez d’organiser votre mariage sur une plage de Cuba ou dans les Alpes suisses? Pour les romantiques adeptes de voyage, les mariages à l’étranger sont à la mode. Ce genre de projet d’alliances vient avec certains avantages, mais aussi avec quelques inconvénients. Métro pèse le pour et le contre.

La combinaison mariage et voyage peut constituer une expérience incroyable, dont on se souviendra toute sa vie. L’événement deviendra particulièrement original, par exemple, en mettant de l’avant les traditions locales. Cette option offre la possibilité de faire la lune de miel au même endroit que la cérémonie. Aussi, comme moins de personnes pourront se déplacer, elle permet plus d’intimité.

Plus de temps, moins de responsabilités

Pour ceux qui n’ont pas envie de trop se casser la tête, plusieurs agences de voyages organisent des mariages à l’étranger. Elles vont s’occuper de tout pour que les mariés puissent se consacrer essentiellement à passer du bon temps avec leurs proches.

« Au lieu de passer seulement une demi-journée à courir partout, les mariés peuvent passer une semaine complète avec leurs proches », indique Éric Lacasse de l’Agence Mariage-Sud.

En plus de permettre au nouveau couple d’avoir l’esprit plus libre, les forfaits de groupe que ces agences proposent vont aussi souvent être avantageux financièrement, en offrant des gratuités.

Ce sont ces éléments que Mylène Arcand, de l’entreprise Mon mariage au soleil, a compris trop tard lorsqu’elle s’est mariée, ici, au Québec, en 2009.

« Après mon mariage, j’étais déçue. Alors que j’avais travaillé pendant un an pour l’organiser et qu’il m’avait coûté la peau des fesses, tout s’est passé beaucoup trop vite. Tout cet argent et ce temps n’en ont pas valu la peine, car la journée avait passé comme une heure », témoigne-t-elle.

Les voyages-mariages qu’elle organise depuis comprennent tout : photographe, coiffure, maquillage, fleurs, pavillon, célébrant, souper, cocktail, etc.

« À quel moment dans une vie, on se retrouve dans le sud en vacances avec ses amis proches et sa famille? Ça n’arrive jamais, c’est un moment unique », dit Mylène Arcand.

Plus cher pour les invité.e.s

Par contre, lorsque l’on invite ses proches à un tel mariage, il faut s’attendre à ce que certains déclinent, avance l’experte en étiquette Julie Blais Comeau. « On doit être conscient des coûts additionnels que nos invités vont devoir défrayer pour assister à notre mariage, avertit-elle. Aucun futur marié.e ne va vouloir qu’un invité.e s’endette pour assister à son mariage. »

« Si l’entourage est moins fortuné ou moins enclin au voyage, ce peut être une déception », indique pour sa part Valérie Castonguay, de l’Agence Mariage-Sud. « C’est déjà arrivé, dans mon expérience, qu’on allait réserver, mais la famille n’a pas du tout embarqué dans le projet ».

Pour qui?

Quand on fait affaire à ces services, il faut s’assurer que nos invités soient des gens qui aiment voyager et qui aiment les tout-inclus, ajoute Mme Castonguay. « Des backpackers ne feront jamais ça. »

Il y a aussi un facteur « âge » à considérer. Quand la famille est très âgée, il peut y avoir des contraintes médicales.

Ce genre d’expérience s’adresse donc à des gens qui aiment voyager et qui le feraient probablement de toute façon. Ceux qui, par exemple, vont dans le sud chaque année.

« Les invité.e.s le savent un an ou un an et demi à l’avance. Si ce sont des gens qui ne voyageaient pas, ils ont le temps pour économiser. S’ils voyagent chaque année, ils vont garder leur voyage pour assister au mariage », conclut Mylène Arcand.

Avant de se marier à l’étranger, il est recommandé que le couple communique avec l’ambassade, le haut-commissariat ou le consulat du pays où le mariage aura lieu. On pourra lui indiquer quels documents il aura besoin et s’ils doivent être authentifiés.