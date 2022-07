Le Saint-Henri du designer Markantoine

Markantoine Lynch-Boisvert, créateur derrière la marque MRKNTN et l’un des dix finalistes de la troisième saison de la téléréalité de compétition de mode Making the Cut, a notamment posé ses valises sur le Plateau Mont-Royal et au centre-ville, mais c’est à Saint-Henri qu’il vit aujourd’hui, avec ses deux chiens. Voici ses incontournables dans le quartier.

J’adore la proximité avec l’eau. C’est quelque chose qui me ramène sur terre. Et ici, tout le monde a des chiens. C’est un quartier vivant. Il est très près de tout, en étant comme une ville à part entière. Markantoine, designer originaire de Shawinigan, en Mauricie

Le canal de Lachine, dans le secteur de Saint-Henri

Citadins de tout quartier à Montréal convergent vers le canal de Lachine pour s’y détendre, en contemplant les bateaux qui passent, tranquillement. Markantoine en est, lui qui adore s’y promener avec son chien. «On dirait que les gens sont très heureux sur le bord du canal.» Quant aux curieux avides de découvertes patrimoniales et historiques témoignant du passé industriel du Sud-Ouest, aventurez-vous sur le parcours de 14,5 km longeant les berges du Vieux-Port au lac Saint-Louis, dans l’ouest de l’île.

Le marché Atwater

Un autre endroit où le créateur et son compagnon canin adorent se balader? Le marché Atwater, recensé parmi les plus beaux édifices de la métropole avec son style Art déco, qui trône dans le quartier depuis 1933. On s’y arrête bien sûr pour s’approvisionner en produits frais et fins de tous azimuts — fruits, légumes, viandes, poissons, fromages, etc. —, mais aussi pour manger sur le pouce, à l’extérieur. Et pourquoi pas sur le bord du canal, à deux pas?

138, avenue Atwater

Le designer et ses ami.e.s fréquentent assidûment ce bar à vin italien, où son chien peut même manger à leurs côtés sur la terrasse. La mission de la place? Célébrer les plaisirs simples du quotidien, du café et des pâtisseries matinales aux pâtes fraîches et antipasti nocturnes. Et on veille à ouvrir de bonnes bouteilles!

4450, rue Notre-Dame Ouest

Les décors hétéroclites et atypiques vous enchantent? Et vous raffolez des objets de seconde main, sortis d’une autre époque? Peut-être triperez-vous autant que Markantoine sur ce mini-magasin de meubles, d’accessoires et autres trouvailles vintage. «C’est une brocante où je vais pratiquement chaque semaine. Ce regroupement de brocanteurs arrive avec des pièces super intéressantes. Ils ne sont pas tombés non plus dans la revente trop chère. On peut trouver des trucs cool super abordables. Ils ont aussi des vêtements d’autres générations.»

3731, rue Notre-Dame Ouest

C’est avec joie que le designer végétarien a vu apparaître ce tout nouveau bar à vin et resto végane juste à quelques pas de chez lui. Et il peut déjà affirmer que la Conceria, qu’il invite vivement à découvrir — «c’est super bon!» —, deviendra l’une de ses places de prédilection pour se régaler de plats à l’italienne. D’ailleurs, les pâtes aux sauces onctueuses nous font déjà les yeux doux.

3580, rue Notre-Dame Ouest