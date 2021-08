À 100 à l’heure sur le fleuve à Kamouraska!

On file en zodiac sur le fleuve aux reflets argentés, les tuques calées sur les oreilles et le reste des cheveux flottant au vent. L’air marin nous incite à respirer par grandes bouffées et nous fait vivre des impressions de bout du monde. Aux commandes de notre fusée marine, Pierre Brasseur a le sourire fendu jusqu’aux oreilles. Sur ce fleuve qu’il connaît par cœur, il reste aussi ébahi que son petit équipage devant l’immensité du paysage.

Nous aurions voulu que cette heure trente de balade sur le Saint-Laurent à bord de l’embarcation pneumatique de Zodiac Aventure s’étire jusqu’au soir; car comme le temps passe vite lorsqu’on découvre un lieu d’une manière si unique!

Cette petite escapade nous a menés du quai de la ville aux douces îles de Kamouraska, au beau milieu du Saint-Laurent. Au loin ou tout près : Grande île, l’île aux patins, l’île aux Corneilles (fière de trouvailles archéologiques amérindiennes précédant la colonisation), la réserve nationale de faune des îles de l’estuaire, l’île de la Providence, l’île aux Lièvres, l’île Brulée… Partout, des oiseaux – beaucoup de cormorans ! – filant à vive allure, et de nombreux phoques communs et gris nageant dans les eaux calmes ou sifflant sur les rochers.

Puis, enfin, un premier béluga bien dodu sautant et replongeant dans l’eau au rythme d’un « ahhhh » lancé par nos huit matelots à l’unisson. Les superbes bêtes nous avaient préparé tout un spectacle: une suite d’acrobaties et de plongeons, gracieusetés d’un banc de cinq ou six bélugas à distance parfaite pour que chacun puisse jouir de la présence de l’autre. Une confrérie qui a semblé aussi heureuse que nous d’être là, le temps d’un moment magique partagé entre bêtes et hommes.

Infos pratiques

Zodiac Aventure propose des sorties en zodiac sur le fleuve jusqu’au début octobre.

Tarifs : 50 $ adulte, 30 $ enfant, 140 $ pour 2 adultes et 2 enfants

Embarquement au Quai municipal de Kamouraska, sortie 465 de l’autoroute 20

www.zodiacaventure.com