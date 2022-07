Le rafting à Montréal, ça vaut le coup?

Vous avez soif d’aventure, mais ne voulez ou ne pouvez pas vous déplacer hors de la métropole? Eh bien, sachez qu’il est possible de faire une aventure clé en main de rafting dans les rapides à quelques minutes du centre-ville de Montréal.

Rafting Montréal, à LaSalle, offre deux différentes descentes dans le fleuve et les mythiques rapides de Lachine. Une «descente familiale» conçue pour les jeunes enfants et les gens moins à l’aise sur l’eau, ou l’aventurière, réservée aux amateurs.trices de plus grosses vagues et de sensations fortes.

Peu importe votre choix, vous en ressortirez trempé.es, mais l’activité est encadrée, sécuritaire, et on peut vous assigner un endroit stratégique dans le bateau si vous ne voulez pas courir le risque de tomber à l’eau et de devoir vous faire gentiment repêcher par votre guide.

Et ces deux descentes n’ont rien à envier au rafting de région. En entrevue avec Métro, Hugo Lavictoire, le président et copropriétaire de l’entreprise, mentionne qu’une des particularités de faire du rafting sur le fleuve Saint-Laurent, c’est qu’il y a beaucoup d’eau, toute l’année, contrairement à d’autres rivières qui s’assèchent. Les vagues atteignent effectivement jusqu’à huit pieds de hauteur, soit la grandeur de l’homme vivant le plus grand sur terre.

Crédit photo : Mike Hitelman

Le lieu se démarque aussi par son caractère historique, selon M Lavictoire: «Ce qui est intéressant du fleuve, c’est que, mis à part le rafting, les rapides ont servi à l’histoire de Montréal.»

Sur le bateau, le ou la guide interprète donc un bout de l’histoire de Montréal en racontant des anecdotes des lieux et en abordant certains personnages historiques dont les rapides portent le nom. Par exemple, le dernier rapide se nomme le Big John, pour rendre hommage à Jean-Baptiste Canadien, un grand Mohawk spécialiste des rapides dans les années 1800, qui aidait les trappeurs à traverser les eaux grâce à son expertise des rapides et des embarcations.

Parcours type

Le trajet sur l’eau est d’une durée d’environ une heure trente.

Le bateau peut accueillir un groupe de dix matelots, mais aucun équipage minimal n’est exigé pour s’y rendre. Rafting Montréal s’occupe de vous jumeler à d’autres personnes au besoin!

Le choix de parcours peut également se faire sur place, à la suite d’une discussion avec les guides, qui s’adaptent aux besoins des marins.

Au début du parcours aquatique, règles de sécurité et papotage historique. Le courant nous amène par la suite à la première vague, où se trouvent plusieurs surfeurs. On fait une pause sur une île, pour ensuite repartir sur les plus grosses vagues. Pour les moins frileux, il est possible de sauter à l’eau et de terminer le parcours à la nage pour se rafraîchir.

De retour sur terre, un autobus ramène le groupe au point de départ.

Le parcours global dure environ trois heures, déplacements inclus, ce qui laisse le temps de profiter des autres activités de plein air à proximité, ou encore de retourner terminer son shift de télétravail.

Informations supplémentaires

Les tarifs (taxes en sus): Enfants (6 à 12 ans): 43 $

Adolescent.es (13 à 17 ans): 50 $

Adultes (18 ans et plus): 60 $

Forfait famille (2 adultes et 2 enfants de moins de 13 ans): 191 $ Quoi apporter Des chaussures qui devront être portées lors l’activité (Crocs, sandales, souliers de sport)

Une serviette

Des vêtements confortables * Des casiers sont disponibles sur place. Température de l’eau Mai: 12 °C

Juin: 17 °C

Juillet: 23 °C

Août: 25 °C

Septembre: 20 °C

Réservation en ligne ou par téléphone au 514 767-2230

Adresse : 8912, boulevard LaSalle, LaSalle (Québec), H8P 1Z9