Comment conserver ses fleurs plus longtemps?

Un beau bouquet, c’est charmant, mais pas longtemps. Métro a rencontré Karine, propriétaire d’Oxide Design Floral à Lachine, pour savoir comment conserver ses fleurs le plus longtemps possible.

Selon notre experte, l’agencement entre les fleurs fraîches et les fleurs séchées est la clé pour que votre bouquet demeure visuellement attrayant quelques jours de plus.

«Ça crée un mix visuellement intéressant, en plus de permettre de conserver dans votre vase la portion séchée lorsque le frais s’éteint», dit-elle. Enlevez simplement les fleurs qui fanent au fur et à mesure.

Karine assure cependant que certaines variétés sont plus durables, notamment les chrysanthèmes, les éternelles, et les œillets. Agencées avec de la verdure, elles embelliront vos appartements plus longtemps.

Chrysanthèmes Oeillets Roses éternelles Crédits photo : iStock

Évidemment, il faut aussi en prendre soin. La fleuriste conseille de couper les bases des tiges et de changer l’eau (température tiède) du vase chaque jour. Lavez bien votre vase entre chaque dépôt de bouquet pour éviter la prolifération de bactéries.



Déposez également le bouquet dans un endroit frais avec une lumière indirecte. En plein soleil, les fleurs s’étiolent très rapidement.

Après un certain temps, conserver ses fleurs devient difficile. Transformez votre bouquet frais en élément de déco durable en faisant sécher ces petites beautés.

La petite histoire D’abord un atelier floral à Saint-Henri qui créait des arrangements pour de l’événementiel et du corporatif, Oxide Design Floral a éclos en atelier/boutique durant la pandémie. Karine, la propriétaire, a grandi à Lachine et a décidé de revenir s’établir dans le quartier, voyant le potentiel et le besoin du coin. Sur place, vous pouvez voir les fleuristes à l’œuvre, mais aussi des bouquets frais, des accessoires déco et des fleurs séchées, comme de l’eucalyptus, du lagarus coloré, des pampas, du coton séché et du palmetto séché (feuille de palmier séché). Idéal pour les gens qui n’ont pas le pouce vert, quoi!

Karine au boulot / Crédits photo : Agence Ely Lemieux

Pour tous les budgets «Il n’y a pas de minimum pour se faire plaisir [avec des fleurs]», dit Karine, avec conviction. Les fleuristes sur place s’adaptent au budget pour créer un agencement. Aucun minimum ne devrait jamais être requis, affirme la propriétaire.

Adresse : 1160, rue Notre-Dame, Lachine, Montréal