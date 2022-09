Vos vêtements propres sont sales à cause de vous

Si vous êtes partisan de la méthode «plus je mets de détergent, plus mon linge sera propre», préparez-vous à être déçu. Un excès de détergent pourrait en fait rendre vos vêtements plus sales. On vous explique pourquoi.

«En matière de lessive, l’idée fausse la plus répandue est que plus il y a de détergent, mieux c’est», reconnaît Carina Wong, directrice adjointe du marketing chez le fameux fabricant d’électroménagers Whirlpool.

En réalité, le fait d’utiliser du détergent en excès peut faire en sorte qu’une partie du produit ne sera pas bien rincée. Des résidus resteront donc accrochés sur vos vêtements à la fin du cycle de lavage.

Bon, un peu de détergent mal rincé ce n’est pas bien grave, nous direz-vous. Après tout, ce n’est que du savon. Oui sauf que «[cette] couche invisible peut retenir la saleté et les minéraux de l’eau dure. Cela peut laisser des résidus sur les vêtements, décolorer visuellement le tissu et attirer davantage de saletés», explique Carina Wong.

Et en plus de s’accrocher à vos vêtements, l’excès de produit peut s’accumuler progressivement à l’intérieur même de votre machine. Avec le temps, cela encourage le développement d’un dépôt de saleté, ce qui peut entraîner des odeurs et rendre la laveuse moins performante.

Friction, dosage et entretien

Pour ne rien arranger, trop de détergent liquide n’aidera pas à éliminer les tâches qui se trouvent déjà sur votre linge. En effet, si les laveuses tournent, c’est notamment parce que le frottement des vêtements les uns contre les autres contribue à éliminer la saleté incrustée dans le tissu.

«L’utilisation d’une trop grande quantité de détergent peut réduire cette friction, ce qui signifie que vos vêtements ne seront pas aussi propres qu’ils le seraient autrement», résume la directrice adjointe du marketing de Whirlpool.

Afin d’éviter ce problème, cette dernière recommande de suivre scrupuleusement les quantités recommandées qui sont indiquées sur l’étiquette de votre détergent à lessive. La plupart viennent avec un bouchon doseur pour vous simplifier la vie. Même chose pour l’assouplissant.

Avec sa lessive concentrée Swash, Whirlpool espère d’ailleurs régler le problème du surdosage de détergent puisque chaque brassée nécessite une plus petite dose. D’autres marques, comme Good Juju ou Tru Earth, proposent aussi des détergents solides prédosés qui se dissolvent dans l’eau au moment du lavage. Vous n’avez donc plus d’excuse pour en mettre trop.

Enfin, si vous voulez que votre linge soit vraiment propre lorsqu’il sort de la laveuse, n’oubliez pas de prendre bien soin de ladite machine.

«Comme tous les autres appareils ménagers, les lave-linge donnent le meilleur d’eux-mêmes lorsqu’ils sont entretenus régulièrement, souligne Carina Wong. En l’absence d’un entretien approprié, des résidus responsables d’odeurs, comme les résidus de savon, la saleté, la graisse, les peluches, les minéraux de l’eau et les résidus d’assouplissant, peuvent se former dans la machine au fil du temps.»

Pour éviter que ces résidus s’installent, vous pouvez faire tourner votre machine à laver à vide avec du vinaigre et du bicarbonate de soude ou utiliser des pastilles de nettoyage pour laveuse.