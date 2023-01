Quoi faire à Montréal ce week-end?

Métro vous propose une sélection d’activités pour tous les goûts afin de passer d’agréables moments en famille ou entre amis.

Trouver une patinoire proche de chez vous en un clin d’oeil

Le patin à glace est l’une des activités incontournables en hiver. Comme vous le savez, Montréal offre plusieurs lieux féériques pour patiner comme ceux de l’esplanade Tranquille ou du Vieux-Port. Afin de repérer rapidement les autres patinoires, Métro vous a préparé une carte interactive fort utile.

Pour localiser toutes les patinoires de Montréal, c’est ici.

Des cours de snowga pour rester zen

Du yoga dans la neige? Oh que oui! POP Spirit propose des sessions gratuites de yoga à Ahuntsic-Cartierville et sur Le Plateau-Mont-Royal. Pour y participer, vous devrez vous habiller chaudement, apporter votre tapis de yoga et votre bonne humeur. Accessible à tous, même aux enfants.

Avenue Émile-Duployé à l’angle de Rachel Est. Samedi, à 9h30 (jusqu’au 4 février)

Parcours Gouin. Dimanche à 10h15 (jusqu’au 20 mars)

Pour en savoir plus, c’est ici.

Gastronomie boréale sous un dôme aux Refuges du Bivouac

C’est une ambiance chaleureuse et féérique qui vous attend aux Refuges du Bivouac. Le restaurant vient tout juste d’ouvrir sa terrasse hivernale accueillant d’énormes dômes chauffés. Sous le thème de la gastronomie boréale, vous dégusterez un fin menu du terroir québécois concocté par le chef Xavier Dahan. Gravlax de saumon, cappucino de champignons riche et réconfortant, boeuf braisé. Le tout couronné du meilleur pouding chômeur que vous aurez goûté de votre vie. Il est même possible de réserver une bulle intime pour deux avec divan sur lequel vous pouvez prendre le dessert et/ou siroter votre dernier verre.

Quartier des spectacles

Jusqu’à la fin du mois d’avril. Deux services : 17h30 et 20h30

Pour en savoir plus, c’est ici.

Frissonner en famille avec des dinosaures grandeur nature

Émerveillements garantis avec Dinosaures autour du monde. Cette exposition temporaire – avec 20 dinosaures animatroniques grandeur nature – vous plongera dans l’univers de ces incroyables animaux qui ont régné sur Terre pendant des millions d’années. Vivez l’immersion jusqu’au bout avec le film Dinosaures de l’Antarctique 3D où vous découvrez des paysages incroyables.

Centre des sciences de Montréal

Jusqu’au 12 mars. Samedi et dimanche, de 10h à 17h

Pour plus d’infos, c’est ici.

Du bon vieux rock and roll plein les oreilles avec Deraps

Depuis la parution l’été dernier de leur album éponyme, le jeune groupe rock québécois Deraps fait de plus en plus parler de lui. Ce mois-ci, le trio originaire de Saint-Georges-de-Beauce entame sa première tournée à travers la province. Inspiré par les légendes du rock des années 70-80, ce groupe sera en première partie de Sword au Corona.

Théâtre Corona

Samedi, à 20h

Pour en savoir plus, c’est ici.

Jouer à des jeux de société pour triper avec sa gang

Les jeux de société sont une activité parfaite si vous souhaitez passer de bons moments avec vos amis. Randolph a ouvert plusieurs bars ludiques qui proposent une foule de jeux à succès. Parmi les jeux à tester, Le grand Kiwiz qui mettra au défi votre culture, et Dead of Winter qui vous emmènera dans un monde peuplé de zombies.

Quartier latin et Rosemont

Samedi et dimanche, à partir de midi

Pour plus d’infos, c’est ici.

Dernière chance pour vivre la magie de Harry Potter

Même si le temps des fêtes est derrière nous, Harry Potter: le grand Bal de Noël est une activité quasi obligée pour les fans de la saga de l’écrivaine J. K. Rowling. L’événement, qui rend hommage à la tradition du Tournoi des Trois Sorciers, est l’occasion de se mettre sur son 31 et de s’évader dans un monde magique.

Jusqu’au 29 janvier. Plusieurs horaires selon les dates.

Au Salon 1861

Pour en savoir plus et lire notre critique, c’est ici.