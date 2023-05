Quoi faire à Montréal le week-end du 13 et 14 mai?

Métro vous propose des activités pour tous les goûts afin de passer d’agréables moments en famille, entre amis et en solo.

La richesse du Japon à l’honneur

La Semaine Japon vous propose de découvrir les attraits de ce pays à travers de bonnes adresses, d’activités, de restos et de boutiques. Samedi, à 14h, les amoureux des bêtes pourront prendre part à la 4e édition du rassemblement de shibas et akitas au parc Laurier (près du parc à chiens). À la nuit tombée, les fines bouches auront l’occasion de tester un menu de fusion japonaise au Labo culinaire. Pour bien préparer votre parcours nippon, vous pouvez consulter la carte interactive disponible sur le site de l’événement.

Commerces participants

Jusqu’à dimanche

Pour plus d’infos, c’est ici.

Lancement de l’expo Fierté et résilience: 25 ans d’histoires de familles LGBTQ2S+

Afin de célébrer son 25e anniversaire en grand, l’organisme Coalition des familles LGBT+ lance une exposition rassemblant une trentaine de familles LGBTQ2S+. De la soloparentalité à la famille élargie en passant par l’adoption et l’insémination en clinique ou à la maison, vous pourrez vous plonger dans leur quotidien à travers des photographies et extraits audio.

Vernissage samedi, de 17h à 21h

Maison de la culture Janine-Sutto (jusqu’au 11 juin)

Pour plus d’infos, c’est par là.

Le cinéma d’animation en fête pour une 21e édition

Les Sommets du cinéma d’animation sont de retour à la Cinémathèque québécoise avec 57 films en compétition et de multiples activités gratuites. Samedi, à 13h, les enfants de 8 à 12 ans auront l’occasion de s’initier au stop-motion grâce à un atelier portant sur cette technique. À 14h, vous pourrez découvrir Les pieds en haut: Lou, de Martine Asselin et Annick Daigneault, qui est un projet immersif dans l’univers sensoriel des personnes autistes. Dès 21h, ne manquez pas le Karaoké des sommets au café-bar.

Cinémathèque québécoise

Jusqu’à dimanche

Pour la programmation, c’est ici.

Encourager l’achat local au Marché éphémère

Envie de vous faire plaisir ou d’offrir un cadeau qui encourage l’achat local? Une vingtaine d’entrepreneures montréalaises vous présenteront leurs produits dans le cadre du Marché éphémère. Issues de l’immigration, ces créatrices vous proposeront notamment des accessoires, des vêtements, des cosmétiques ainsi que des douceurs salées et sucrées.

Place Vertu, à Saint-Laurent

Samedi, de 9h à 17h

Pour plus d’infos, c’est par là.

On se défoule avec Swing ta famille au parc

Fondée en 2000 par la chorégraphe Hélène Langevin, la compagnie Bouge de là vous propose une activité ludique qui s’adresse à tous les âges, axée sur le mouvement et la danse. En famille, vous pourrez vous amuser notamment à la chaise musicale dansante et au bal des lettres, inspiré du jeu 26 cartes à danser.

Parc des Royaux

Samedi, à 11h et 13h (et aussi les samedis 27 mai, 3 juin et 17 juin)

Pour plus d’infos, c’est ici.

Des musiques de film dans une ambiance féerique

Les événements Candlelight sont toujours une source d’émerveillement. Cette fois-ci, les musiques de films de science-fiction et de fantasy seront à l’honneur à l’église Notre-Dame-des-Sept-Douleurs. Ce concert, éclairé à la bougie, comprendra une quinzaine de pièces tirées entre autres de Retour vers le futur, de Game of Thrones, ou encore du Seigneur des anneaux.

Samedi, à 19h et 21h

Église Notre-Dame-des-Sept-Douleurs

Pour plus d’infos, c’est par là.

Des bons plans restos pour la fête des Mères

Un resto en famille le jour J est sans conteste une valeur sûre afin de partager des moments de complicité. Si votre maman aime la fondue chinoise, vous pourriez l’emmener au Liuyishou Montréal, qui propose une offre plutôt alléchante. Au menu, un repas gratuit pour les 50 premières mamans, dès 11h30. Côté œufs bénédictine, crêpes et autres douceurs, vous aurez l’embarras du choix! On a sélectionné pour vous quelques bonnes adresses, dont le resto Lloyd avec son buffet gastronomique signé Kevin Mougin.

Pour en savoir plus, c’est ici et là.

Le Livart célèbre le printemps avec son Marché items

Le centre artistique et culturel Le Livart lance la troisième édition du Marché items, dont l’objectif est de mettre en avant le travail des artistes, artisans et designers locaux. Vous y découvrirez entre autres des œuvres d’art, objets de design, produits naturels, vêtements et bijoux. Parmi les animations, vous pourrez participer dimanche à un cours de Pilates de 14h à 15h.

Le Livart

Samedi, de 11h à 19h, et dimanche, de 11h à 19h

Pour plus d’infos, c’est ici.

La relève de la culture francophone en vedette

La 27ᵉ édition du Festival Vue sur la Relève met en lumière 19 artistes émergents de disciplines variées, telles que la musique, la danse ou encore le théâtre. À la Maison de la culture Claude-Léveillée, la danseuse Isabel Cruz se produira samedi, à 19h30. Quant à la conteuse Aurore Liang, elle vous fera découvrir le conte populaire Peau maquillée, dimanche, à 19h30.

Plusieurs lieux, dont la Maison de la culture Claude-Léveillée

Jusqu’au 16 mai

Pour la programmation, c’est ici.