Quoi faire à Montréal le week-end du 24 et 25 juin?

Métro vous propose des activités pour tous les goûts afin de passer d’agréables moments en famille, entre amis et en solo.

Le spectacle de la Fête nationale du Québec à Montréal de retour au parc Maisonneuve

De nombreux événements seront organisés samedi aux quatre coins de la métropole pour souligner la fête nationale du Québec. Cette 189e édition marquera le grand retour du traditionnel défilé dans les rues de Montréal. Le départ aura lieu à 13h30 au coin du boulevard Saint-Joseph Est à l’angle de la rue Molson.

Dès 20h, le parc Maisonneuve accueillera un grand spectacle musical gratuit avec notamment Marjo, Garou, Isabelle Boulay, Mélissa Bédard, FouKi, P’tit Belliveau et Justin Boulet. À partir de 22h30, Pierre-Yves Lord sera aux platines en compagnie de Qualité Motel.

Parmi les fêtes de quartier, Pointe-aux-Trembles proposera plusieurs activités au parc Saint-Jean-Baptiste, dont un atelier de danse country, un marché des artisans et des jeux gonflables. De son côté, Anjou organisera des animations de zumba et de tam-tams ainsi que des ateliers d’initiation aux arts du cirque. Quant à Outremont, l’arrondissement offrira un grand spectacle de musique à la place Alice-Girard.

Pour la programmation, c’est par ici.

Les joies du cinéma en plein air

CinéRuelles est de retour pour une troisième édition! Cet événement proposera tout l’été des soirées conviviales devant un film projeté dans l’une des ruelles des quartiers du Plateau et de Rosemont. Samedi, à 21h, c’est le film Katak, le brave béluga qui sera à l’honneur.

Plateau et Rosemont

Jusqu’au 26 août. Les vendredis et samedis soirs

Pour plus d’infos, c’est ici.

Coup d’envoi de la Guinguette du Sud-Ouest

Dans le cadre de la fête nationale, la Guinguette du Sud-Ouest vous a concocté un programme festif le long du canal Lachine, qui aura pour l’occasion des allures de station balnéaire urbaine. Au menu: des concerts, la cérémonie de levée de drapeau, des ateliers de danse et un marché tropical.

À partir de jeudi. Samedi, de 10h à 23h et dimanche, de 11h à 23h

Parc de l’Ancienne-cour-de-triage

Pour la programmation, c’est par là.

Le plein de courts métrages queers

Une trentaine de films seront présentés en ligne lors du festival consacré aux courts métrages queers image+nation (I+N FCQSFF). Dans le cadre de cette quatrième édition, qui aura lieu jusqu’à dimanche, vous pourrez notamment voir My Dear Boy de Leaf Lieber. Cette histoire montre l’ascension, puis la chute d’une relation fusionnelle entre deux hommes.

Pour la programmation, c’est ici.

L’art de vivre à la japonaise

Plusieurs animations se dérouleront cet été au Pavillon japonais du Jardin botanique. Parmi les activités, une initiation à la Voie du thé pourrait vous intéresser. Vous y apprendrez notamment à choisir les bons ustensiles en fonction de la saison et de l’occasion. Les bonnes manières! nippones à table sont également au programme.

Pavillon japonais, Jardin botanique

Samedi. Voie du thé, à 13h30 et 15h

Samedi et dimanche. Les bonnes manières! de 13h à 16h

Pour plus d’infos, c’est ici et là.

Crédit : Espace pour la vie

Le festival le plus coloré de Montréal

Le Festival des couleurs, connu aussi sous le nom de Holi, est inspiré de la tradition ancestrale de l’Inde. Vous pourrez danser sans relâche sur les rythmes de Veils of Bollywood, Daven Ray, Greysi et bien d’autres, tout en étant aspergé de poudres colorées. De nombreuses activités seront proposées lors de cette 4e édition, dont des châteaux gonflables pour les enfants et des stands de nourriture indienne et de tatouage au henné.

Quai de l’Horloge, Vieux-Port

Samedi, 10h à 22h

Pour plus d’infos, c’est ici.

À la rencontre des producteurs au marché fermier

Chaque année, Le Plateau propose des marchés publics de quartier pour faire le plein d’aliments frais et locaux. Au Marché fermier Laurier, vous trouverez des tas de bonnes choses pour préparer un succulent festin, dont des tartes sucrées et salées, des produits maraîchers, des fromages, des viandes et des produits de l’érable.

Place du Coteau-Saint-Louis (sortie nord du métro Laurier)

Dimanche, de 12h à 16h

Pour plus d’infos, c’est par là.

Vibrer sur les tounes de Michael Jackson

C’est une soirée spécialement destinée aux fans du roi de la musique pop. De Thriller à Billie Jean, les meilleures chansons de cet artiste seront à l’honneur avec Leslie Snooksta Alston, Mary-Dee, Jayson Sherwood et un invité spécial.

Le Balcon

Samedi, à partir de 20h30

Pour plus d’infos, c’est ici.

Le cinéaste Seijun Suzuki à l’honneur

La Cinémathèque québécoise propose une rétrospective des films du réalisateur, acteur et scénariste japonais Seijun Suzuki. Vous aurez l’occasion de découvrir des copies 35 mm importées par la Japan Foundation. Le drame de 1966 Carmen from Kawachi sera projeté dimanche. L’histoire est celle de Carmen, qui quitte sa campagne natale, pour devenir une chanteuse populaire.

La Cinémathèque québécoise

Dimanche, à 16h

Pour plus d’infos, c’est ici.