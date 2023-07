Quoi faire à Montréal le week-end du 8 et 9 juillet?

Métro vous propose des activités pour tous les goûts afin de passer d’agréables moments en famille, entre amis et en solo.

La cuisine de rue coréenne à l’honneur

De nombreux mets traditionnels coréens seront proposés lors de Pocha Mtl, parmi lesquels de délicieux pogos, des viandes grillées au BBQ, des brochettes, du poulet frit, des nouilles et plusieurs desserts décadents, dont d’irrésistibles crêpes remplies de sirop. Vous pourrez également découvrir plusieurs activités culturelles, dont la fameuse pop coréenne.

Bassin Peel

Depuis jeudi. Samedi, de 12h à 22h, et dimanche, de 12h à 21h

Pour plus d’infos, c’est par là.

Initiation à l’herboristerie urbaine

L’espace potager des Jardins nourriciers de l’avenue du Mont-Royal offre cet été de nombreux ateliers sur l’agriculture urbaine. Ce samedi, vous aurez l’occasion de découvrir les usages thérapeutiques de plantes qu’on peut facilement cultiver en ville. Cet atelier sera animé par Marie-Josée, herboriste thérapeute qui travaille à l’école Flora Medicina.

Espace potager, entre les rues Fabre et Garnier

Samedi, à 15h30

Pour plus d’infos, c’est par là.

Louis-Jean Cormier au Jardin botanique

Le Jardin botanique propose cet été une série de concerts en plein air. Dans le cadre de l’événement Les arts s’invitent au jardin, vous pourrez écouter l’auteur-compositeur-interprète Louis-Jean Cormier pour cette première. C’est l’occasion d’aller (re)découvrir les différents jardins et serres d’exposition de ce magnifique site.

Jardin botanique, face à la roseraie

Dimanche, à 14h. Jusqu’au 13 août

Pour la programmation, c’est ici.

Initiation aux hiéroglyphes en famille

En plein cœur du Vieux-Montréal, profitez de plusieurs activités familiales inspirées de l’expo en cours Égypte. Trois mille ans sur le Nil à Pointe-à-Callière. Parmi les ateliers, vous pourrez vous initier aux hiéroglyphes et apprendre à écrire un mot ou votre prénom avec la Société pour l’étude de l’Égypte ancienne (SEEA).

Devant Pointe-à-Callière et sur la place Royale

Dimanche, de 13h à 16h. Jusqu’au 20 août

Pour la programmation, c’est ici.

Montréal-Est en fête avec Juillet SHOW

Pour cette première édition du Juillet SHOW, le duo 2Frères se produira au parc de l’Hôtel-de-Ville, tout près du fleuve Saint-Laurent. Une belle occasion d’écouter les tounes de leur nouvel album intitulé Sous le même toit. Des camions de cuisine de rue ainsi qu’un service de bar seront proposés au public dans le cadre de ce projet pilote intégré à la programmation estivale culturelle de Montréal-Est.

Parc de l’Hôtel-de-Ville

Samedi, à 20h

Pour la programmation, c’est par là.

Le grand frisson à la foire de l’horreur

Pourquoi Godzilla est-il le roi des monstres? Éléments de réponse avec le réalisateur et auteur Alain Vézina lors de la première édition d’Horreur Expo. Plus d’une cinquantaine de kiosques – proposant entre autres des films, figurines, livres rares et affiches – vous attendent à cet événement destiné aux amateurs d’épouvante.

Centre communautaire Petite-Côte

Samedi, dès 9h

Pour la programmation, c’est ici.

L’ouest de l’île vibre au son du blues

Le Festival de blues de l’Ouest-de-l’Île (FBOI), qui souffle ses 20 bougies, réunira cet été une belle brochette d’artistes reconnus dans l’univers du blues au Québec, dont Sylvie DesGroseilliers et Nino. Le premier concert gratuit aura lieu samedi avec notamment Old Soul, Dwane Dixon et Inus Aso.

Parc Dollard-des-Ormeaux

Samedi, à partir de 15h

Pour plus d’infos, c’est par là.

Hommage à la légendaire Whitney Houston

La chanteuse Whitney Houston, surnommée «The Voice», a fait vibrer le monde entier avec ses titres incontournables tels que I Will Always Love You, How Will I Know et I Wanna Dance with Somebody. Cindy Guerrero et ses musiciens reprendront les plus grands succès de la diva américaine.

Le Balcon

Samedi, à partir de 20h30

Pour plus d’infos, c’est ici.

Le plein de produits bios québécois

Légumes de saison, produits transformés du verger, pains, viandes, fromages… Le tout, bio. Venez remplir votre panier pour la semaine et rencontrer les différents producteurs au marché bio-local de L’Île-des-Soeurs.

Place de la Grande-Marguerite, à L’Île-des-Soeurs

Dimanche, de 10h à 14h. Jusqu’au 15 octobre

Pour plus d’infos, c’est ici.

Dernière chance pour voir l’expo Conditions d’utilisation

Ces œuvres présentées à la Fondation PHI – dont la plupart ont été réalisées dans les dernières années – explorent l’impact qu’ont les technologies sur les humains. Vous y découvrirez notamment le travail des artistes Mara Eagle, Brendan Fernandes, Helena Martin Franco et Nico Williams, de même qu’en première canadienne l’installation vidéo à deux canaux The Looks (2015) de Wu Tsang.

Fondation PHI

Jusqu’à dimanche, de 11h à 18h

Pour plus d’infos, c’est ici.