Joua: beaux habits pour jouer dehors avec les p’tits 

Une nouvelle marque de vêtements de plein air unisexes pour enfants, conceptualisés à Montréal, vient d’être lancée. Leur mission : créer des amitiés en motivant les jeunes à aller jouer dehors dans des habits confortables, durables et ajustables.

L’entreprise Joua, dont le siège social se trouve dans Ville Saint-Laurent, présentait cette semaine sa première collection de vêtements d’hiver pour les 2 à 14 ans. Parmi le catalogue de ce premier lancement : combinaison d’une pièce, manteaux, pantalons de neige, salopette et couches intermédiaires.

À quoi servent les couches intermédiaires? À créer une double résistante à l’humidité et à contrôler les odeurs, en permettant à l’humidité de s’y échapper. Le tout est conçu à partir d’une nouvelle fibre faite de charbon actif et d’extrait de noix de coco.

Plusieurs coloris modernes sont offerts pour chaque morceau, comme olive, jaune, framboise, noir et bleu poudre. Quelles options à motifs qui rappellent la nature font aussi partie de la ligne hivernale.

Des fonctionnalités techniques telles des velcros, des bretelles ajustables et des coutures modifiables permettent d’adapter la taille des vêtements au fur et à mesure que l’enfant grandit, permettant de garder les pièces plus longtemps.

Sur l’étiquette de chacun des manteaux se trouve un duo de bracelet d’amitié dans le but que l’enfant puisse en garder un et donner l’autre à un ou une amie. Cuuute!

La collection est disponible dans quelques points de vente.