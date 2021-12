Un nouveau balado pour mettre en lumière les initiatives communautaires

Esprit de quartier, un nouveau balado, vise à faire connaître les initiatives communautaires qui ont pour but d’améliorer le milieu de vie de huit quartiers de Montréal, dont plusieurs sont dans le Grand Sud-Ouest.

Il est produit par la Coalition montréalaise des Tables de quartier (CMTQ), un organisme qui regroupe 31 tables de concertation montréalaises. Chacune travaille à mettre en place des projets pour lutter contre l’exclusion sociale et la pauvreté.

«Avec ce projet, nous souhaitons intéresser un plus large public à ce qu’il se fait dans le milieu communautaire, au lieu de toujours nous parler entre nous, explique Joakim Lemieux, responsable de la vie associative à la CMTQ et coordonnatrice du balado. Et si ça peut inspirer des citoyens à faire de même, tant mieux!»

Des initiatives dans huit quartiers montréalais

Le balado est divisé en quatre épisodes d’environ 30 minutes.

Chacun des épisodes aborde un thème touchant certaines populations défavorisées: l’abordabilité du logement en lien avec l’embourgeoisement, le vivre-ensemble entre populations de milieux socioéconomiques différents, les déserts alimentaires et la surreprésentation des îlots de chaleur dans les quartiers plus défavorisés. «Ce sont vraiment les thèmes qui sont ressortis à partir de l’observation des initiatives communautaires actuelles», note la coordonnatrice du projet.

Chacun de ces angles est traité concrètement par les acteurs qui parlent de leur projet, dont trois se situent dans le Grand Sud-Ouest. Il s’agit de la transformation communautaire de l’usine de la Canada Malting dans Saint-Henri, de l’écoquartier de Lachine-Est et du développement du secteur Bridge-Bonaventure dans Pointe-Saint-Charles.

D’autres initiatives montréalaises sont également mises de l’avant telles que la revitalisation de l’ancienne carrière Francon, dans le quartier Saint-Michel, un centre culturel et communautaire dans Cartierville, le quartier nourricier du Centre-Sud, dans Ville-Marie, et le marché de quartier de Pointe-Claire.

Personnellement, j’avais le désir de redonner un sentiment de fierté aux Montréalais, alors que c’était parfois étouffant en temps de pandémie de vivre collés les uns sur les autres. Je veux montrer que le réseau communautaire est fort et vivant à Montréal. Joakim Lemieux, responsable de la vie associative à la CMTQ

La CMTQ a aussi produit quatre vidéos – que l’on peut visionner sur le site Web du projet – qui présentent plus en détail certaines des initiatives évoquées dans le balado.

On peut écouter le balado gratuitement sur Souncloud.