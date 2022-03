Des citoyens de L’Île-des-Sœurs solidaires pour l’Ukraine

Les insulaires n’ont pas perdu de temps pour venir en aide aux Ukrainiens, toujours pris dans les tréfonds de la guerre. Plusieurs citoyens de l’île ont entrepris diverses initiatives, qui passent de la récolte de don et de l’envoi en Ukraine, à la préparation de l’accueil des arrivants ukrainiens.

C’est en constatant les besoins exprimés par l’entourage de la communauté ukrainienne de L’Île-des-Sœurs que le résident et professeur en éducation physique à l’école primaire Île-des-Sœurs, Marc Patenaude, a commencé à mettre en place des récoltes de dons.

Ce dernier a lancé un appel début mars à la communauté pour récolter des besoins spécifiques comme des sacs de couchage, des gilets pare-balles ou des vêtements chauds. Cette demande faisait suite à une liste envoyée à la collègue de Marc Patenaude, Olga, de sa famille qui est en Ukraine.

Depuis, de nombreux dons ont pu être amassés. Pour cela, Marc Patenaude a mis à disposition sa camionnette pour aller récolter les biens. Neuf boîtes de 20 kilos, dont le prix de transport est de 900 $, devraient être bientôt reçues par la famille d’Olga.

Marc Patenaude a mis a disposition sa camionnette pour récolter les dons – Gracieuseté

Parallèlement, le résident prête sa camionnette à une résidente qui récolte des dons plus généraux, comme des vêtements pour bébés, qui sont par la suite déposés à l’église ukrainienne située à Saint-Michel.

«C’est un peu un melting pot d’entraide entre des citoyens et des organismes pour venir en aide, comme on pouvait», explique Marc Patenaude, en se désolant que des initiatives concrètes peinent à être prises au niveau des élus locaux.

Préparer l’accueil des Ukrainiens

En plus de récolter et envoyer des dons en Ukraine, les résidents se préparent à accueillir les familles et citoyens ukrainiens. Helena Pozdniakova est née en Ukraine, et vit à Montréal depuis 30 ans. Cette dirigeante de l’agence RE/MAX à L’Île-des-Sœurs, travaille en compagnie de ses collègues à venir en aide au peuple ukrainien.

«Avec ça, c’est plus facile de survivre dans cette guerre, parce qu’on sait qu’on est utile».

En plus d’accompagner l’achat et l’envoi de biens de première nécessité au pays par le biais de contacts sur place et aux alentours, l’Ukrainienne récolte des meubles pour les logements destinés à accueillir les arrivants de son pays, les entrepose et les « match » chez des familles d’accueil réparties dans tout le Québec. Elle aide également dans l’ameublement de logements mis à disposition temporairement par des propriétaires. Elle invite tout citoyen voulant aider à la contacter à l’adresse courriel pourUKRAINEdirect@gmail.com.

Grâce aux réseaux sociaux, Helena Pozdniakova aide certains Ukrainiens qui sont toujours en Europe à obtenir des informations dans la langue au niveau des étapes d’immigration et l’achat de billets d’avion.

Elle se réjouit de la «réponse extraordinaire» des citoyens. «Grâce aux résidents de L’Île-des-Sœurs, on est capable d’aider [les Ukrainiens]».

Marc Patenaude lui-même a mis à disposition deux chambres dans sa résidence, pour accueillir des arrivants d’Ukraine.

Les organismes s’activent pour l’Ukraine

Au fur et à mesure, d’autres organismes et citoyens ont rejoint le mouvement, à l’instar de la Maison d’Accueil des Nouveaux Arrivants (MANA) à L’Île-des-Soeurs, qui a organisé récemment une vente de vêtement pour soutenir l’Ukraine. « Il y a des membres [ukrainiens] de notre organisme qui nous ont raconté leur histoire et leur destin. Nous sommes solidaires, pas seulement comme organisme, mais aussi comme citoyen », souligne la directrice de la MANA, Yajanna Pupo Gordon.

La récolte et l’envoi de dons peuvent parfois se heurter à certains obstacles, en raison du coût de transport, et de l’entreposage. Marc Patenaude est également à la recherche d’un entrepôt à L’Île-des-Sœurs pour pouvoir stocker des dons de meubles.