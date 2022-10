Une entrave d’un mois sur la rue du Pont Champlain

Depuis le 12 octobre et pour environ un mois, une entrave sur la rue du Pont Champlain bloque la circulation pour permettre aux travailleurs de finaliser la construction du débarcadère du terminus de la station Île-des-Sœurs du REM.

C’est l’intégralité de la route qui sera bloquée entre le boulevard René-Lévesque et la bretelle d’entrée des autoroutes A15 Sud et A10 est. Un détour par le boulevard de L’Île-des-Sœurs sera proposé par de la signalisation temporaire. Il sera possible de passer par le boulevard de L’Île-des-Sœurs, nord et sud, pour accéder à l’A15.

De plus, une portion du boulevard René-Lévesque sera en partie entravée dans les deux sens. La circulation sera limitée à une voie par direction.

«Ces entraves sont indispensables afin de dégager l’espace de travail requis et pour accéder aux réseaux d’utilités publiques sur lesquels la station sera raccordée et pour construire les accès à la station», déclare la Caisse de dépôt de placement du Québec via communiqué.

L’info-travaux de l’opération peut être suivi via le lien suivant : https://rem.info/fr/info-travaux/travaux-ile-des-soeurs.