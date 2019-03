40 ans de course à LaSalle

Le club Les Kilomaîtres de LaSalle fête son 40e anniversaire. La centaine de membres de tous les âges pourra célébrer lors de l’événement annuel Course et marche populaires de LaSalle, qui prendra cette année des airs festifs avec du gâteau et des médailles pour les trois meilleurs de chacune des épreuves.

La journée du 24 mars est la principale source de financement du club de course et permet de garder les coûts d’inscriptions au plus bas. Plus d’un millier de coureurs sont alors attendus dans les rues de l’arrondissement.

D’après le président du club, Benoit Villien, de nombreux athlètes de haut niveau s’y présentent pour établir leur temps de référence pour la saison.

Les organisateurs admettent tout de même avoir de la difficulté à attirer de nouveaux participants à cause de la compétition avec les autres événements sportifs des environs.

La course locale, organisée par une douzaine de bénévoles, fait partie du Circuit endurance du Grand Montréal et a reçu la mention Or de la Fédération québécoise d’athlétisme.

Aspect social

«Au-delà de l’accueil qu’on offre, le club sert aussi de vecteur d’intégration sociale», affirme M. Villien. C’est un endroit où les jeunes apprennent la langue et la culture, en plus de se créer un réseau d’amis.

La coureuse Myriam Gaumond confirme que c’est l’aspect social du groupe qui la motive. L’encadrement prodigué aux sportifs à longueur d’année serait un autre point fort de l’organisme. Toutefois, elle aimerait avoir accès à une piste intérieure, ce que le club ne peut offrir.

De son côté, Antonio Samson a complété plusieurs Ironman et épreuves de duathlon au niveau international depuis qu’il a rejoint Les Kilomaîtres de LaSalle, il y a douze ans. Il a également appris des techniques pour améliorer ses temps et demeurer compétitif. Bien qu’il soit habitué à courir seul, M. Samson retrouve avec joie ses collègues du club pour des entraînements de groupe.

Ouvert à tous

Le club offre à tous les résidents de l’arrondissement et des environs la possibilité de s’entraîner à la course ou à la marche, en groupe ou individuellement, que ce soit de façon récréative ou compétitive.

Un club d’athlétisme pour les jeunes a été mis sur pied, en plus d’un volet récréatif et d’un compétitif pour les adultes. Certains participent à des compétitions régionales, nationales et internationales.

Selon la période de l’année, les sportifs s’entraînent en gymnase au Pearson Adult Career Center, à la piste d’athlétisme Fritz-Prévost, ou encore dans les rues de LaSalle.

La directrice générale des Kilomaîtres de LaSalle, Suzanne Grothe, affirme que ce qui distingue son organisme des autres est le coût d’adhésion abordable. Reconnu par la Ville de Montréal, le club reçoit une aide financière et matérielle de l’arrondissement. L’accès à la piste d’athlétisme, les vestiaires, la location de deux gymnases sont offerts gracieusement.