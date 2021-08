La «guérilla jardinière» dans le quartier Milton-Parc

Des membres du Comité des citoyens de Milton-Parc (CCMP) ont récemment planté des végétaux dans une dizaine de bacs sur l’avenue du Parc, entre les rues Prince-Arthur et Léo Pariseau. C’est l’approche de la «guérilla jardinière» qui est préconisée.

Une quinzaine de bénévoles sont impliqués dans ce projet. Ils s’occuperont d’entretenir les plantes durant tout l’été. C’est la Ville qui a fourni les bacs au CCMP.

L’esprit de la «guérilla jardinière» est de favoriser des actions écologistes directes pour donner à tout le monde l’accès aux plantes et aux récoltes en milieu urbain.

«On veut piquer la curiosité des passants. On pense que l’initiative peut inspirer les gens à planter leurs propres végétaux et légumes à la maison», explique la coordinatrice en agriculture urbaine du CCMP, Talya Diner.

L’année prochaine, l’organisme a l’intention de planter dans un nombre plus important de bacs, mais aussi de le faire plus tôt dans la saison. En faisant cela, les membres pourront faire pousser une plus grande variété de végétaux, mais aussi de fleurs et de légumes, précise Mme Diner.

Projet de toit vert

Le CCMP gère aussi un projet de toit vert en collaboration avec le Comité vert de Milton. Celui-ci se déploie sur le toit du bâtiment situé au 3516 avenue du Parc, un immeuble qui appartient au CCMP et qui deviendra bientôt son siège social, en plus d’abriter d’autres organismes à but non lucratif (OBNL). Le jardin, comprenant plusieurs plantes, légumes et végétaux, sera transformé en jardin collectif. Ainsi, la communauté y aura accès.

Ce jardin collectif sera géré collectivement par des bénévoles et supervisé par un coordinateur rémunéré.

«Les récoltes seront transformées en repas qui seront distribués aux personnes marginalisées, y compris la communauté des sans-abri (Open Door), par l’intermédiaire de deux banques alimentaires que nous gérons actuellement conjointement avec l’Église luthérienne et Partage et Solidarité», explique la conseillère en sécurité alimentaire et la responsable des activités éducatives du CCMP, Geneviève Dubé.

Des ateliers de jardinage seront offerts afin d’outiller les citoyens et leur permettre de s’initier ou de développer leurs connaissances jardinières.

Dix bacs ont été fournis par la Ville.

En savoir plus

Pour s’inscrire, devenir un bénévole ou se renseigner, les citoyens doivent téléphoner au (514) 799-5629. Un groupe Facebook est aussi ouvert au public.