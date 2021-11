Un marché de métiers d’art contemporain local

Le festival Aire de jeux, en collaboration avec le Marché Nënë, présentera du 12 au 14 novembre prochains un marché de métiers d’art contemporain réunissant les travaux d’artisans et de créateurs contemporains locaux.

Le marché de métiers d’art contemporain aura lieu au Livart situé au 3980, rue Saint-Denis. Un vernissage sera organisé le 12 novembre de 18h à 23h pour présenter le marché au public.

Le public pourra ainsi venir magasiner sur place différents objets design et artisanaux pour petits et grands. Le marché proposera des objets décoratifs pour la maison, des accessoires et vêtements, mais aussi des jeux et jouets pour enfants. De plus, des œuvres sur papier et papeterie ainsi que des livres et des produits culinaires seront vendus.

L’événement vise à mettre en valeur les artisans et créateurs contemporains locaux ainsi que leur travail. En plus de pouvoir magasiner sur place, il est possible de faire ses achats en ligne. Les livraisons locales se feront par vélo.