Un plan pour concrétiser un centre sportif à Montréal-Nord

L’Arrondissement de Montréal-Nord veut convaincre Montréal, Québec et Ottawa d’aller de l’avant avec son projet de centre aquatique et sportif.

Lors du conseil du 6 septembre, les élus ont octroyé un contrat de près de 20 000$ à la firme professionnelle Paradigme stratégies pour l’élaboration d’un plan de «relations gouvernementales et communautaires» pour «positionner» le projet auprès des autorités concernées.

«Un centre aquatique et sportif, ça manque à Montréal-Nord, on le sait», a déclaré la mairesse d’arrondissement lors de la séance du conseil. Christine Black a indiqué avoir sollicité la Ville de Montréal et le gouvernement du Québec à de multiples reprises à ce sujet.

Cet hiver, l’équipe d’Ensemble Montréal dans l’arrondissement avait demandé au conseil municipal d’octroyer une somme de 75 M$ sur cinq ans, une proposition rejetée par les élus de Projet Montréal, qui demandaient un montage financier avant d’aller de l’avant.

En campagne électorale, la mairesse de Montréal, Valérie Plante, avait affirmé que le projet était «en haut de la liste» des priorités de son administration en matière d’infrastructures sportives.

Promis en 2009 par l’ex-maire de Montréal-Nord Gilles Deguire, le centre sportif est attendu depuis des années dans l’arrondissement, dont l’administration dénonce le manque criant d’infrastructures aquatiques et sportives.