Deux appels de propositions pour Montréal-Nord

Le député fédéral de Bourassa, Emmanuel Dubourg, a partagé le 3 octobre deux appels de propositions lancés par Ottawa qui touchent à des besoins importants pour la population de Montréal-Nord.

Le premier cherche à investir un total de 200 M$ dans différents organismes communautaires dirigés par et pour des Noirs. Cette bourse vise créer une source de financement durable pour ces organismes et ainsi lutter contre le racisme et amener plus de ressources sociales et économiques dans les communautés noires.

Un second appel visant à financer des projets d’aide en accessibilité pour les personnes en situation de handicap a aussi été annoncé. Il vise principalement les refuges pour les victimes de violence, les milieux de travail, les centres d’apprentissage et de garde des jeunes enfants ainsi que les projets autochtones visant à rendre leurs organisations plus accessibles. Un budget de 64 M$ est réservé à cette initiative.