Les blues passent par la porte de la Salle Pauline-Julien

Le 15 octobre, le duo The Two amènera son bagage musical atypique qui mêle, entre autres, blues des années 1920 et sonorités créoles à la Salle Pauline-Julien. C’est le terme «blues métissé» qu’ils ont choisi pour caractériser leur style unique.

Le groupe composé «du Suisse Thierry Jaccard et du Mauricien Yannick Nanette» a l’habitude de performer un blues qui sort souvent des sentiers battus de la mélancolie. Leurs «notes résonnent d’ondes positives et ce sont bien des sourires qui illuminent les visages des deux musiciens sur scène».

Avec deux albums, Crossed Souls et Sweet Dirty Blues, le duo a passé sur des scènes prestigieuses, notamment au Montreux Jazz Festival en faisant la première partie du défunt rockeur Johnny Hallyday.

Leur passage à Sainte-Geneviève marque le seul arrêt sur l’île de Montréal de leur tournée qui comprend cinq arrêts au Québec.