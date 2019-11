Il n’y a pas que les radios ou les lieux publics qui nous imprègnent de la magie de Noël. Les salles de spectacles apportent aussi leur touche pour nous plonger dans l’ambiance du temps des Fêtes. En décembre, les lieux de diffusion proposent des moments d’émerveillement et féériques où chacun retrouvera son cœur d’enfant.

Une tradition depuis 17 ans, Décembre de la troupe Québec Issime célèbre près de 60 grands classiques du temps des Fêtes sous forme de comédie musicale. Petit papa Noël, L’enfant au tambour, Le temps d’une dinde et La cuisinière seront interprétées par les fameux personnages du village que l’on retrouve sous les arbres de Noël.

Marc Hervieux, Gabrielle Destroimaisons et Marc-André Fortin, notamment, donneront vie à ces figures décoratives. Danseurs et musiciens les accompagneront sur la scène du Théâtre Maisonneuve de la Place des arts.

Pour les plus jeunes, Québec Issime présente aussi le Petit Noël qui invite les enfants de 2 à 8 ans à bouger et chanter à la salle Maisonneuve. Le rythme du spectacle de 50 minutes prendra forme autour d’un petit lutin bleu qui aime jouer des tours à Mère et Père Noël, à la Fée des étoiles et à Rigodon, le vieux chef des lutins.

«Décembre» du 12 au 29 décembre. «Le Petit Noël» les 15, 21 et 22 décembre. Infos: quebecissime.net

Casse-Noisette

Incontournable parmi les œuvres féériques, Casse-Noisette en est à plus de 50 ans de représentations dans la métropole. Inspiré du conte de Hoffmann, ce spectacle des Grands ballets canadiens de Montréal transporte les spectateurs dans des univers enchanteurs que découvre la jeune Clara, héroïne de l’histoire. Sous les airs de Tchaïkovski, joués par 70 musiciens et solistes, des dizaines de danseurs et de figurants prennent part à cette grande fête, chorégraphiée par Fernand Nault.

Du 12 au 30 décembre à la salle Wilfrid-Pelletier de la Place des arts. Infos: grandsballets.com

Nicolas Noël

Personnage bien connu chez les jeunes Québécois, Nicolas Noël revient sur scène avec une nouvelle aventure toutes en chansons. Le père Nicolas part à la distribution des cadeaux, mais la disparition de l’un de ses livres contenant les noms d’enfants de partout dans le monde vient mettre en péril sa routine. Il soupçonne l’un de ses lutins, Grésille, d’être derrière ce coup. Ce spectacle familial, Nicolas Noël- Les livres des enfants du monde, promet de faire danser et chanter le public. Il est présenté au Théâtre Jean-Duceppe.

Les 14 et 15 décembre. Infos: placedesarts.com

Théâtre des marionnettes

Pour une première fois, les Casteliers d’Outremont présentent un spectacle de Noël, et ce, dans leur nouvelle Maison internationale des arts de la marionnette. Du Théâtre de Deux mains, Copeaux de neige se veut une fable décrivant l’évolution du personnage de Saint-Nicolas à travers le temps et les différents continents. Un jeune sculpteur racontera l’histoire de ce vieillard à ses dizaines de pantins qui méconnaissent cet homme avec qui ils s’envoleront vers le ciel.

Les 13 et 14 décembre. Infos: casteliers.ca

Jazz-Noisette

Le conte Casse-Noisette présenté en version jazz, c’est l’adaptation libre que propose Jeunesses musicales Canada pour cette œuvre classique. La musique de Tchaïkovski rencontre celle du jazzman Duke Ellington. L’histoire prend aussi un coup de modernité alors que Clara reçoit un robot casse-noisette «programmable-déprogrammable-ajustable-désajustable» par son oncle magicien et programmeur-analyste. Le concert Jazz-Noisette est présenté par le Théâtre Outremont dans le cadre de leur série «Coussin Croissant».

Le 1er décembre. Infos: theatreoutremont.ca

Candlelight Christmas

L’ensemble Lyric Theatre Singers célèbre de nouveau Noël sous plusieurs styles musicaux et dans quatre langues. Le directeur musical, Bob Bachelor, a sélectionné une variété de chansons évoquant l’esprit des Fêtes. Son répertoire, provenant d’un peu partout sur la planète, contient de la pop, du jazz, du classique et des interprétations de style Broadway. Une quarantaine de chanteurs et des musiciens se partageront la scène du Loyola Chapel de l’Université de Concordia.

Du 5 au 8 décembre. Infos: thelyrictheatre.ca