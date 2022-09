Gravir le mont Royal en fauteuil roulant

Le dimanche 18 septembre, une quarantaine de bénévoles et de parents vont rouler tout autant d’enfants polyhandicapés en fauteuil roulant sur une distance de 4 km, jusqu’au sommet du mont Royal.

Il s’agit de la deuxième édition de Philou au sommet, un événement qui se présente comme un geste symbolique «posé en soutien aux défis que relèvent quotidiennement les quelque 3000 familles d’enfants polyhandicapés au Québec», informe l’organisation dans un communiqué. L’organisation désire aussi sensibiliser les autorités à reconnaître le polyhandicap dans le système de santé pour mieux répondre aux problèmes qui y sont liés.

Le polyhandicap est un handicap intellectuel et physique. Les personnes qui en souffrent sont extrêmement limitées dans leur autonomie. Elles nécessitent la supervision et l’aide constante de proches, des appareils de soutien coûteux comme un fauteuil roulant et un respirateur. Il s’agit d’un trouble qui impacte grandement la vie quotidienne familiale.

Le but de l’événement est d’amasser des fonds, entre autres, pour la création de l’Habitat Philou, un hébergement pour les personnes polyhandicapées de 21 et plus qui remplacerait l’option actuelle d’être hébergé en CHSLD. Les fonds récoltés seraient aussi utilisés pour la «mise en place du Centre de services et d’expertise sur le Polyhandicap du Québec (CESPQ)».