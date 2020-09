La sécurité routière renforcée sur la rue Viau

Des résidents de la rue Viau se sont mobilisés une fois de plus pour attirer l’attention sur les excès de vitesse qui nuisent à la sécurité des piétons, cyclistes et des automobilistes eux-mêmes entre les rues Bélanger et Rosemont.

Le comité citoyen «Notre rue Viau» a en effet organisé plusieurs mobilisations ce mois-ci dans le but de sensibiliser les automobilistes qui auraient tendance à rouler trop vite sur ce tronçon de route plus étroit.

Présents au croisement de Beaubien et Viau, puis de Viau et Saint-Zotique, les citoyens souhaitaient rappeler pacifiquement aux conducteurs arrivant vite qu’ils doivent ralentir à cet endroit.

Selon les membres du comité, les excès de vitesse seraient nombreux entre Bélanger et Rosemont où la rue est plus étroite et la vitesse limitée à 40 km/h.

«Je dirais même que la situation s’est détériorée dernièrement. On en voit toute la journée qui ne respectent pas la limite. Le problème existe au moins depuis 2012 et on dirait que l’arrondissement, la ville-centre et le SPVM n’agissent pas», déplore Maurice Gauthier, porte-parole de «Notre rue Viau».

Le comité réclame ainsi que des panneaux supplémentaires et des radars soient installés sur cette rue laquelle a été le théâtre de plusieurs accidents tragiques ces dernières années.

Des actions concrètes

Se disant conscient de la situation problématique sur la rue Viau, l’arrondissement de Rosemont–La Petite-Patrie promet que des mesures concrètes seront bientôt mises en place.

À la suite d’une rencontre entre le comité citoyen et le responsable de l’urbanisme et de la mobilité au comité exécutif de la Ville de Montréal, Eric Alan Caldwell, plusieurs décisions ont d’ailleurs été prises dans ce sens.

Des panneaux rappelant la limite de vitesse seront ainsi installés entre Bélanger et Rosemont.

L’arrondissement profitera aussi de l’aménagement des voies cyclables pour améliorer le marquage au sol au croisement de Viau et Saint-Zotique afin de sécuriser les déplacements piétons. Enfin, un radar sera installé non loin de là, entre Saint-Zotique et Beaubien.

Pour avoir un meilleur contrôle de la situation, l’arrondissement compte également sur le SPVM auquel le comité reprochait de ne pas être suffisamment présent.

«Nous sommes en contact avec le SPVM pour qu’il assure le respect de la limite de vitesse dans ce secteur», souligne ainsi Laura Boily-Auclair, chargée de communication à l’arrondissement de Rosemont–La Petite-Patrie.