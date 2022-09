Des nouvelles fosses d’arbres sur la rue Bélanger

La rue Bélanger recevra 19 fosses d’arbres drainantes et verra ses trottoirs reconstruits à la suite d’une décision prise le 6 septembre par l’Arrondissement de Rosemont–La Petite-Patrie. Les travaux s’étendront sur 1,3 km, entre les rues de Lorimier et la 13e Avenue, et devraient se terminer en octobre.

Les fosses drainantes ont pour objectif de recueillir les excès d’eau dans la rue lors des fortes averses afin de la réutiliser pour les arbres plutôt que de procéder par arrosage. Le projet s’inscrit dans le Plan directeur de biodiversité et le Plan d’action en transition écologique adoptés par l’Arrondissement.

Le projet a été confié au Groupe ABF, dans un contrat de 316 800$, soit un budget inférieur aux premières estimations de l’Arrondissement.