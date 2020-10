Plus de 40 piétons blessés entre 2012 et 2019 à Saint-Laurent

Certains secteurs de Saint-Laurent sont plus problématiques pour la circulation des piétons, révèle une carte de l’arrondissement faisant état des endroits où des accidents ayant fait des blessés entre 2012 et 2019.

Des quartiers affichent une plus forte récurrence d’incidents. C’est notamment le cas de Chameran, bordé par l’autoroute des Laurentides et le boulevard Jules-Poitras. En huit ans, 12 personnes y ont été happées et toutes à des endroits différents.

Afin de répondre à cet enjeu, des saillies de trottoir ont été ajoutées cet été à trois intersections, le pavé a été élargi et la rue Chameran est devenue un sens unique de Deguire à Bleigner, signale l’arrondissement.

Plus tôt cette année, l’administration locale a d’ailleurs présenté les grandes lignes du futur pôle scolaire et communautaire Jules-Poitras. Il vise à s’attaquer à divers enjeux de ce secteur, dont l’accessibilité à une école à proximité, le manque d’espace vert et l’offre en transport. L’analyse du quartier ciblait aussi l’importance de réduire la circulation automobile.

Un peu plus à l’ouest, au nord des cégeps Vanier et Saint-Laurent, huit collisions ont été recensées. Deux d’entre elles ont eu lieu près de l’intersection des rues Saint-Germain et Rochon. En réponse à ces accidents, Saint-Laurent assure que des saillies seront installées l’année prochaine.

Pour consulter la carte des lieux accidentogènes de Saint-Laurent, cliquez ici

À surveiller

Certaines voies sont plus fréquemment les lieux d’accidents impliquant des piétons. Sur l’avenue De Saint-Exupéry, entre les boulevards Alexis-Nihon et Marcel-Laurin, la circulation a fait deux blessés.

À l’angle de la rue Maryse-Bastié, l’arrondissement s’est vue forcer d’ajouter, à nouveau, des saillies de trottoir, dans le but de réduire le temps de passage des piétons, explique-t-on.

Plus à l’ouest, la rue Jean-Gascon a pour sa part été le théâtre de trois accidents. Des dos-d’âne temporaires et permanents ont été installés dans les derniers mois. Généralement, cette initiative vise à réduire leur vitesse.

Récemment, les élus laurentiens ont dévoilé un plan à moyen terme visant à réaménager ses infrastructures pour protéger davantage ses piétons. La discontinuité du réseau et le fait que le pavé est trop étroit avec une largeur de 1,5 mètre – ce qui correspond aux anciens standards – sont parmi les aspects à corriger. Les plus récents critères de la Ville exigent 1,8 mètre pour faciliter le passage de machinerie et des personnes à mobilité réduite. La sécurité autour des écoles doit aussi être améliorée.

43

Sur le réseau local de l’arrondissement Saint-Laurent, 43 piétons ont été blessés entre 2012 et 2019. Aucun décès n’a été constaté.