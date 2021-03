Il faut faire la lumière sur le CHSLD Saint-Laurent, dit le PLQ

Des histoires «accablantes et extrêmement choquantes». L’opposition officielle à l’Assemblée nationale demande à Québec d’ouvrir au plus vite une enquête publique afin d’éclaircir la situation au CHSLD Saint-Laurent, qui aurait confiné des résidents à leurs chambres pendant de longs mois durant la pandémie.

«Une commission d’enquête publique, et vite», a souligné vendredi la députée libérale locale, Christine St-Pierre. L’élue réagissait à une enquête du Devoir publiée en matinée.

On y apprend que des résidents de l’unité psychiatrique de ce centre d’hébergement montréalais auraient été enfermés derrière des demi-portes et privés de besoins de bases pendant plusieurs mois. «C’est comme si on était en cage», a confié une résidente au quotidien.

Les révélations sur le CHSLD laurentien font frémir des élues du Parti libéral (PLQ). Vendredi, dans un communiqué de presse, la porte-parole de la formation pour les aînés et les proches aidants, Monique Sauvé, a de nouveau exhorté le gouvernement de François Legault à mettre sur pied une commission d’enquête publique sur la gestion de la crise sanitaire.

«Nous faisons face à une nouvelle situation qui s’ajoute à la longue liste des événements tragiques survenus depuis le début de la pandémie», a martelé vendredi Mme Sauvé.

Le CHSLD Saint-Laurent, situé dans l’arrondissement du même nom, a fortement encaissé la première vague pandémique, il y a pratiquement un an.

À la fin du mois de mai 2020, les Forces armées canadiennes dressaient un constat troublant de sa gestion. Le haut taux d’absentéisme observé là-bas aurait notamment contribué à la détérioration des conditions de vie au printemps.

Nouvel appel à une enquête

Voilà plusieurs mois maintenant que le PLQ et sa cheffe, Dominique Anglade, pressent Québec d’entamer une enquête nationale publique pour faire la lumière sur la gestion de la crise sanitaire. Pour l’instant, l’opposition principale s’est butée à un avis de non-recevoir.

En août dernier, la commissaire à la santé et au bien-être, Joanne Castonguay, entamait des travaux pour évaluer les soins et les services fournis dans les centres d’hébergement et de soins de longue durée depuis le mois de mars 2020.

Le Bureau du coroner doit, lui, se pencher sur le traitement des résidents du CHSLD Herron, à Dorval, où la COVID-19 a fait des morts par dizaine au printemps dernier. Mise sous tutelle par Québec, cette résidence est devenue un triste exemple des difficultés rencontrées dans les CHSLD.