Une fin de semaine réussie à Saint-Laurent

Cet été encore, les espoirs d’évasion sur une île paradisiaque s’évaporent. Les frontières restent fermées et la période estivale rimera avec l’asphalte montréalais. Vous recevez la visite de vos proches? Pas de panique, la rédaction a concocté un programme pour une jolie fin de semaine à Saint-Laurent.

Pour commencer la fin de semaine, direction le Musée des métiers d’art du Québec (MUMAQ). L’établissement est impressionnant, tant par sa magnifique bâtisse que par ses collections.

Ancienne église, elle est devenue vacante à la suite de la laïcisation de l’institution d’enseignement en 1967. Elle a aujourd’hui été transformée en musée. Sa collection permanente, intitulée «Objets témoins, une histoire des métiers d’art du Québec» raconte l’évolution perpétuelle d’une multitude de métiers, de savoir-faire, de pratiques et de traditions de la Nouvelle-France à nos jours. Le MUMAQ abrite également une exposition temporaire sur l’histoire de la céramique au Québec. Elle regroupe 90 pièces tirées des collections des membres de l’Association des collections de céramique du Québec.

Après votre visite au MUMAQ, il est grand temps d’une pause douceur. Sur le boulevard Décarie se trouve Chocomax, un artisan qui offre des chocolats et de la crème glacée et dont la réputation n’est plus à faire.

Voilà l’occasion de marcher le long du boulevard pour découvrir les petits magasins qui s’y trouvent. «Nous avons beaucoup travaillé à la revitalisation du boulevard Décarie. On sent un nouveau souffle sur cette artère avec l’arrivée de nouveaux commerces», avait confié l’ancien chef de la division des communications et des relations avec les citoyens, Paul Lanctôt lors d’une interview avec Métro Média.

Promenade à vélo dans Saint-Laurent

L’arrondissement de Saint-Laurent est réputé pour ses nombreuses pistes cyclables et stations de vélos BIXI. Au total, l’arrondissement ne compte pas moins de seize stations et de 57,7 km de réseau cyclable.

L’occasion de redécouvrir son quartier tout en dépensant son énergie. Durant cette promenade, vous aurez tout le loisir de visiter un ou plusieurs des 33 parcs de Saint-Laurent.

Vous préférez la marche au vélo? Rendez-vous au Parc-nature du Bois-de-Liesse. D’une superficie de 159 hectares, il est situé sur trois arrondissements et une ville: Ahuntsic-Cartierville, Pierrefonds-Roxboro, Saint-Laurent et Dollard-des-Ormeaux. Le parc abrite différentes stations d’observation pour profiter de la nature qui y est présente. N’oubliez pas de faire un détour par la forêt enchantée: une zone du parc peuplée d’arbres centenaires et rares tels que l’érable noir. Sur le sentier du pic, une passerelle surélevée permet d’avoir une vue imprenable sur la nature.

Finir avec un bon repas

Pour une fin de semaine en beauté, on se laisse tenter par un bon plat au restaurant. Sur le boulevard de la Côte-Vertu, vous trouverez Elounda, un établissement grec très authentique. Spécialisé dans les fruits de mer, il propose un grand choix de plats, un filet de saumon, du homard, du bar noir, et même de la viande.

Sur la rue de l’Église, Il Boccalini propose des spécialités italiennes et méditerranéennes telles qu’une escalope de veau et aubergines gratinées, un jarret d’agneau à la milanaise, ou encore du risotto sauce tomates et palourdes fraîches. Sans oublier les traditionnelles pâtes et pizzas. Le restaurant a été ouvert vers la fin des années 80 par un chef et un maître d’hôtel, tous deux originaires d’Italie.