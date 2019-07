Des livres dans les parcs de Saint-Léonard

L’arrondissement de Saint-Léonard a inauguré son service de Bibliomobile. Avec ce projet, les élus espèrent rendre la lecture plus accessible.

« Le but est de rapprocher le service des citoyens, explique Nathalie Hébert, directrice des Loisirs, Culture et Communication de l’arrondissement. On les habitue, et ça fait que l’hiver, ils ont déjà leur carte de membre et sont plus incités à venir à la bibliothèque. »

Il s’agit de la troisième année que la bibliothèque se rendra dans les parcs. La première toutefois avec la nouvelle structure mobile. « La confection avait été plus compliquée que prévu, et ça a pris plus de temps qu’anticipé pour avoir les subventions et faire réaliser exactement ce qu’on voulait », révèle Mme Hébert.

Elle note que le nouvel espace est maintenant plus convivial, avec des espaces qui permettent aux résidents de s’assoir avec leur livre. De même, la structure peut rester sur place hors des heures d’ouverture, alors qu’un mécanisme permet de replier la Bibliomobile. Les usagers pourront y faire des emprunts, les retourner, ainsi que faire leur carte de membre.

Le service sera offert de 16 à 20h, en juillet le mercredi au parc Hébert et le jeudi au parc Coubertin, et en août, les mêmes journées respectivement aux parcs Luigi-Pirandello et Giuseppe-Garibaldi.