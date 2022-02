Meurtre de Meriem Boundaoui: un hommage pour «changer les choses»

L’événement a été organisé à la demande de la famille par le Bureau Associatif pour la Diversité et la Réinsertion (BADR) de Saint-Léonard, en collaboration avec le SPVM et l’arrondissement.

«Ce qui est arrivé à Meriem, on ne peut plus rien y faire. On aurait pu rester chez nous et la pleurer. Mais on est là pour rappeler que c’est important de changer les choses et faire en sorte que Montréal reste une ville sécuritaire.»

Ces paroles ont été prononcées par le beau-frère de Meriem Boundaoui, lors d’un événement commémoratif tenu lundi à la mémoire de celle qui a été la victime collatérale d’une fusillade le 7 février 2021.

Proches, élus, membres d’organismes communautaires et citoyens se sont rassemblés à l’intersection des rues Jean-Talon et Valdombre, un an après que le drame ait secoué la population, afin de rendre hommage à l’adolescente de Saint-Léonard et renouveler leur engagement à mettre fin à la violence dans l’arrondissement.

Il s’agit de dire qu’on est toujours contre cette violence et le port des armes. C’est pour que les jeunes trouvent la paix et la quiétude de vivre et d’aller dehors à Montréal. Sam Bouchoul, beau-frère de Meriem Boundaoui

Les proches de Meriem ont réclamé que justice soit faite, à l’heure où aucun suspect n’a été arrêté dans cette affaire de meurtre qui a marqué le début d’une série de violences par armes à feu dans l’est de la métropole.

Le beau-frère de Meriem Boundaoui, Sam Bouchoul. (Crédit: David Flotat/Métro Média)

Rawan, une jeune léonardoise de 14 ans, a aussi tenu à prendre le micro afin d’interpeller les élus. L’adolescente a expliqué avoir voulu interpeller les élus pour que cet événement ne soit pas «juste une statistique dans un discours».

«Je ne connaissais pas Meriem, mais ça m’a beaucoup touchée, tout comme d’autres jeunes. On ne veut plus connaître ce sentiment d’avoir peur de sortir dehors. Les choses doivent bouger.»

Rawan a partagé un poème afin de rendre hommage à Meriem Boundaoui et interpeler les élus. (Crédit: David Flotat/Métro Média)

Engagement renouvelé contre la violence

Plusieurs élus locaux ont pris la parole lors de l’événement afin de renouveler leur solidarité envers la famille, et leur engagement pour un Montréal plus sécuritaire. Une motion spéciale a d’ailleurs été déposée à l’assemblée du conseil d’arrondissement ayant lieu le soir même.

«La motion affirme notre engagement à faire des enjeux de sécurité sur notre territoire une priorité d’intervention. L’arrondissement souhaite continuer à travailler fort en collaboration avec le SPVM et les organismes communautaires», a fait savoir le maire Michel Bissonnet.

Ce dernier a par ailleurs déclaré que bien que l’arrondissement œuvre en faveur de la sécurité, le problème de violence lié aux armes à feu «dépasse largement» les pouvoirs de l’arrondissement et de la Ville.

«D’autres paliers gouvernementaux se mobilisent en ce moment, mais cela doit être plus vite que ça afin d’en arriver rapidement à une solution durable pour la population et nos jeunes.»

Le maire de l’arrondissement de Saint-Léonard Michel Bissonnet. (Crédit: David Flotat/Métro Média)

La violence n’a pas sa place, ni à Saint-Léonard ni à Montréal. Arij El-Korbi, conseillère d’arrondissemetn de Saint-Léonard Est

Rappel des faits

Meriem Boundaoui a perdu la vie dans la soirée du 7 février 2021, alors qu’elle s’est retrouvée prise au milieu d’une fusillade à l’intersection des rues Jean-Talon et Valdombre.

La Léonardoise de 15 ans était passagère d’un véhicule stationné et discutait avec trois individus qui se trouvaient sur le trottoir. Deux suspects masqués auraient fait feu sur la voiture avant de prendre la fuite.

Transportée à l’hôpital dans un état critique, l’adolescente a succombé à ses blessures dans la nuit.

Au cours des douze derniers mois, quatre adolescents ont trouvé la mort à cause d’une arme à feu dans la métropole.