L’Orchestre Leonardo Da Vinci donne un concert pour soutenir les enfants malades

L’Orchestre d’harmonie Leonardo Da Vinci (OHLDV) présentera un concert caritatif le 30 avril, au Théâtre Saputo du Centre Leonardo Da Vinci. Une partie des profits récoltés iront à Opération Enfant Soleil.

Il s’agit du deuxième concert que donnera l’orchestre communautaire basé à Saint-Léonard depuis le début de la pandémie.

Après avoir fait voyager le public avec une représentation musicale sur le thème de l’Halloween à la fin du mois d’octobre 2021, les musiciens de l’OHLDV joueront cette fois-ci un répertoire inspiré des musiques de film.

«Nous préparons cette représentation depuis la mi-mars. Ça va vraiment être un beau concert immersif. D’Avatar à Charlie Chaplin, en passant par King Kong, Birdman ou encore le Soldat Ryan, il y en aura pour tous les goûts», s’est enthousiasmée la présidente de l’OHLDV, Hélène Louis-Seize, lors d’une entrevue accordée à Métro.

Les musiciens sont tellement excités! C’est tellement le fun de se retrouver et de refaire de la musique. Ça nous donne de l’énergie pour continuer. Hélène Louis-Seize, présidente du conseil d’administration de l’Orchestre d’Harmonie Leonardo Da Vinci.

Pour la bonne cause

En plus de jouer pour le public léonardois, la quarantaine de musiciens menés par le chef d’orchestre Patrick Morin donneront aussi ce concert pour la bonne cause.

Une partie de l’argent récolté par la vente de billets sera en effet destinée à Opération Enfant Soleil (OES), qui récolte des fonds pour améliorer l’offre de soins de santé pour les enfants au Québec.

«Ça fait depuis 2018 qu’on a commencé à s’impliquer par des concerts avec eux, et on a récolté jusqu’à aujourd’hui plus de 8500$. On veut continuer sur cette lancée», explique Hélène Louis-Seize.

Le Théâtre Lino et Mirella Saputo aura la capacité d’accueillir 520 généreux spectateurs au Centre culturel Leonardo Da Vinci. Ceux-ci peuvent se procurer leurs billets au coût de 30$, à l’adresse https://ohldv.com/boutique/.

À noter que l’entrée pour les enfants de 12 ans et moins est de 10$.

Il est par ailleurs possible de faire un don supplémentaire de 5$ sur la boutique en ligne de l’OHLDV. La somme viendra ainsi s’ajouter au don de 3$ provenant de l’achat des billets.

Projets à venir

Avec l’éventuelle amélioration de la situation sanitaire, l’OHLDV prévoit poursuivre ses activités durant les mois à venir.

Mme Louis-Seize affirme que la formation musicale composée de bénévoles compte toutefois sur le succès de ses ventes pour continuer à fonctionner.

«Nous sommes composés entièrement de musiciens bénévoles, rappelle-t-elle. Les fonds récoltés lors de nos concerts sont donc très importants pour pouvoir continuer nos répétitions et l’organisation de nos concerts.»

Malgré ce besoin, l’OHLDV n’hésite pourtant pas à octroyer régulièrement une partie de ses fonds récoltés à des organismes caritatifs, ainsi qu’à donner des concerts gratuits pour la communauté de Saint-Léonard. L’orchestre communautaire fait donc appel au public pour répondre présent le 30 avril.