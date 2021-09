Soledad Orihuela-Bouchard: environnement et immigration

Étudiante au Cégep du Vieux Montréal en sciences humaines dans le profil questions internationales, Soledad Orihuela-Bouchard se présente Ville-Marie—Le-Sud-Ouest—Île-des-Sœurs sous la bannière du Bloc québécois (BQ) afin de s’attaquer aux enjeux de l’environnement et de l’immigration.

Même si la bloquiste de bientôt 20 ans figure parmi les plus jeunes candidates cette année, elle ne voit pas son âge comme un obstacle. «[Mon âge], ça ne m’inquiète pas. C’est mon avenir à moi [aussi], je veux prendre soin de ma planète. Le côté environnement vient me chercher», explique la candidate du BQ dans Ville-Marie—Le-Sud-Ouest—Île-des-Sœurs, Soledad Orihuela-Bouchard.

En taxant plus les personnes les plus riches, on pourrait faire des projets écologiques autant au Canada qu’au Québec.

Soledad Orrihuela-Bouchard, candidate du Bloc québécois dans Ville-Marie—Le-Sud-Ouest—Île-des-Sœurs