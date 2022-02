Diversité d’activités dans le Sud-Ouest pour la persévérance scolaire

Ce lundi 14 février marque l’ouverture des Journées de la persévérance scolaire (JPS), qui visent à encourager les jeunes dans leurs études. Pour continuer de soutenir les écoles du Sud-Ouest, l’Arrondissement leur a alloué un financement de 10 000 $.

Jusqu’au 18 février, plusieurs activités seront organisées dans l’arrondissement du Sud-Ouest, sous le thème de l’année Merci d’être porteur et porteuse de sens.

«Ces deux dernières années ont été particulièrement éprouvantes pour les élèves, les enseignants et les parents. Plus que jamais, les élèves ont besoin de projets motivants et stimulants et nous souhaitons continuer à faire notre part en soutenant l’organisation d’initiatives de nature scientifique, culturelle ou favorisant de saines habitudes de vie», a déclaré le maire du Sud-Ouest, Benoit Dorais.

Plusieurs activités auront lieu dans les différentes établissements, notamment dans les bibliothèques du Sud-Ouest, pendant les cinq prochains jours.

À la bibliothèque Saint-Charles, le yoga sera à l’honneur avec la présence de l’auteur du manga Vinyasa Ninja 1: Le pouvoir du yoga, Olivier Hamel, qui présentera des techniques de yoga à une classe de primaire le 16 février prochain. La bibliothèque Réjean-Ducharme distribuera plusieurs livres à l’école Victor-Rousselot, et recevra le 16 février l’humoriste Christopher Hall.

La bibliothèque Saint-Henri présentera une exposition et offrira une pochette contenant divers messages d’encouragement, tandis que la bibliothèque Marie-Uguay mettra en place un arbre de la persévérance et donnera des trousses pour les enfants. Le 18 février, elle tiendra une rencontre en ligne pour un groupe scolaire, intitulé S’accrocher à ses rêves, un engagement vers la réussite.

Implication communautaire

Plusieurs autres organismes du Sud-Ouest ont aussi prévu de célébrer les Journées de la persévérance scolaire. Les jeunes de l’arrondissement pourront participer à une série d’activités du milieu éducatif La Source, qui visent à souligner les forces des jeunes.

Les jeunes du secondaire pourront prendre part à des activités thématiques centrées sur l’emploi-étude, organisées par le Carrefour jeunesse-emploi du Sud-Ouest, et un mur de la persévérance scolaire sera mis en place à l’école secondaire Honoré-Mercier. Une murale sera également créée par la maison de jeunes RadoActif.

Plusieurs arbres de la fierté et de la persévérance verront le jour dans l’arrondissement, notamment avec le Centre d’aide à la réussite et au développement (CARD), Alternative Suspension, la Zone jeunesse et Passeport pour ma réussite de Pointe-Saint-Charles.

Le YMCA de Pointe-Saint-Charles tiendra lui aussi plusieurs activités au courant de la semaine, sur les joies de l’apprentissage et le thème des superhéros.

D’autres ateliers seront organisés dans Le Sud-Ouest, toute la programmation est disponible sur le site montréalais des Journées de la persévérance.