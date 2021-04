Le personnel de la santé recevra sous peu sa deuxième dose du vaccin

Les premiers employés du réseau de la santé qui ont reçu le vaccin contre la COVID-19 recevront dès le 19 avril la deuxième dose du vaccin, tel que promis par le gouvernement provincial, respectant ainsi l’intervalle des 16 semaines.

Les employés de la santé du CIUSSS Centre-Sud ayant été vacciné entre le 21 décembre et le 28 février peuvent déjà prendre leur rendez-vous. Ce sont les groupes prioritaires qui sont visés, c’est-à-dire les employés qui donnent des soins ou qui sont en contact étroit avec les usagers.

Bien que le centre communautaire Marcel-Giroux ait récemment été désigné comme site de vaccination temporaire, celui-ci vise seulement à accommoder la communauté du secteur. En effet, il n’y a pas d’autre endroit dédié à la vaccination à Verdun pour le moment. L’un des plus près se trouve dans l’arrondissement du Sud-Ouest sur la rue du Centre.

Le personnel de la santé doit quant à lui se faire vacciner au Palais des congrès.

Employés vaccinés

Parmi les 28 300 travailleurs du réseau de la santé du CIUSSS du Centre-Sud, on confirmait la semaine dernière que près de 7600 employés ont reçu au moins une première dose du vaccin. Cela représente environ 2400 employés de plus qu’au début du mois de mars.

Rappelons que Québec avait contredit l’avis du fédéral en permettant l’administration de la deuxième dose du vaccin jusqu’à 90 jours après la première, ce qui a fait couler beaucoup d’encres.

C’est le Comité sur l’immunisation du Québec (CIQ) qui avait décidé d’aller de l’avant avec un délai plus long puisque les doses arrivaient au ralenti en début d’année. Le but de cette stratégie est de vacciner le plus de personnes vulnérables possible pour réduire les décès ainsi que la pression sur le réseau de la santé.

Le personnel du CIUSSS Centre-Sud doit éviter d’appeler pour prendre rendez-vous, les employés visés recevront un courriel de confirmation ou un appel s’ils n’ont pas de courriel.

Par ailleurs, la vaccination de masse se poursuit chez les personnes de 60 ans et plus. La semaine précédente, on recensait 467 000 doses administrées à Montréal, ce qui représente environ le tiers des doses données dans la province.