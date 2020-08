Aspirer à devenir André

Printemps 2020. La COVID brûle de partout. Particulièrement et surtout, se plaisent à nous rappeler le premier ministre Legault et le bon Dr Arruda, dans les CHSLD. Se plaisent?

Dans l’optique où ceci semble servir de paravent, voire d’excuses. Du genre: n’eut été de ces mêmes CHSLD, la performance du Québec en matière de lutte à la pandémie serait irréprochable. Comme si lesdits centres opéraient sur une planète parallèle, non-assujettis à la juridiction québécoise. Comme si tel désastre, réel et anticipé, relevait de la faute d’autrui. Ottawa, par exemple. Motif du grief? Avoir lambiné dans l’envoi de soldats. Euh… minute… Vous avez dit soldat dans le sens de militaire? Sir Yes Sir! Pour éviter la cata dans des centres de longue durée?

Sir Yes Sir! Y avait pas de façon de procéder autrement, genre en appliquant les méthodes de Dr Liu − une vraie spécialiste, celle-là − au plus vite ? Sir No Sir! Bon, mais il va faire quoi, Pipo-le-militaire, comme tâches? Celles de préposés aux bénéficiaires, Sir!

Il était temps, on en convient, mais c’est à ce moment précis que le Québec réalisa, enfin, l’ampleur du désastre quotidien dans ces mêmes centres. Notamment la sous-présence, parlons euphémisme, desdits préposés.

***

Peu après les mesures drastiques (mais nécessaires) de confinement, bière avec André, ami depuis une bonne décennie. Chum d’abord de musique, devenu frère, en quelque sorte.

Rencontre retardée par le fait qu’il ne pouvait voir ni Ève ni Adam, pour cause de services rendus à son père âgé et, par définition, plus vulnérable au virus ambiant

Pour quiconque connaît le bougre, aucune surprise-là. Prolonger son état d’isolement (déjà pénible, merci) afin d’aider autrui? Moindre des choses, vous répondrait-il. Et contrairement à d’autres adeptes de la formule, il le pense. Sincèrement. Parce que bien que l’antithèse du chrétien traditionnel, l’abnégation réside, sinon au centre de son existence, au moins dans celui de ses valeurs profondes.

− Je vais me faire embaucher en CHSLD, comme préposé aux bénéficiaires.

− Quand ça?

− Là.

− Pis le virus? (Nous étions, à ce moment précis, au fort de la tempête.)

− Quoi le virus?

− Tsé, la COVID? T’as entendu parler? Paraît que ça fait des ravages, cette petite bête-là… T’aimes pas mieux attendre la fin de la crise?

− Genre quand on n’aura plus vraiment besoin de moi?

− Ma gueule.

Après s’être heurté aux dédales administratifs de l’opération-embauche, lesquels en vinrent à retarder sa formation de plusieurs semaines, le Jour J arrive enfin. Il est content. Et pas seulement en apparence.

− Puis?

− C’est rough. Vraiment physique.

− Tu tiens le coup?

− Oui. Aujourd’hui, une vieille dame m’a frappé dans le ventre.

− Hein?

− Ouais. Pas contente que j’essaie de la laver ou un truc du genre.

− Sympathique.

«[..] leur moule respectif devrait être conçu, conservé et rappliqué, au nom de l’humanisme.»

Le temps passe. Cours théoriques complétés. Pas si complexes, apparemment. Mais le gars est brillant, donc ça vaut ce que ça vaut. Le stage, maintenant.

− Tu penses que la cible de 10 000 nouveaux PAB sera atteinte?

− J’sais pas. On a déjà perdu pas mal de monde. Notre prof, excellente par ailleurs malgré l’absence de ressources, nous a lancé d’emblée: si vous le faites pour les 49 000$, vous allez être déçus. Parce que ça reste des pinottes, pour l’ampleur du job.

− Elle a raison?

− Hey [xxx]. Tu passes tes journées à ramasser du vomi. À parler à des gens qui ne souviennent pas qu’hier, faute à l’Alzheimer, tu les as aidés à se relever d’une chute. À les torcher, au propre et au figuré, de fond en comble. À côtoyer la détresse humaine, le désarroi et l’abandon.

− Mais au-delà du noble, y a aussi un truc de beau dans cet engagement?

− Sais pas. Mais faut le faire. Donc je le fais, c’est tout.

Si Camus disait que «la vraie générosité envers l’avenir consiste à tout donner au présent», il a omis de préciser que certains se veulent plus généreux que d’autres. Et que leur moule respectif devrait être conçu, conservé et rappliqué, au nom de l’humanisme. Aspirons à devenir des André. Et merci à ceux qui le sont déjà.