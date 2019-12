Essai de la Huawei Watch GT: dans la bonne direction

Huawei a lancé récemment au Canada sa montre connectée Watch GT, un appareil qui se démarque notamment par son autonomie monstre de deux semaines. Si la montre est certainement à considérer, surtout pour son prix, quelques améliorations pourraient tout de même bonifier l’expérience.

Si on oublie son écran tactile, la Huawei Watch GT offre un design à l’allure traditionnelle, avec sa forme arrondie, ses deux couronnes sur le côté et son format assez gros en métal lourd, comme avec les montres classiques.

Dans l’ensemble, le design me plait. Son bracelet semble plutôt bon marché, mais celui-ci peut être remplacé par n’importe quel bracelet de montre traditionnel, ce n’est donc pas un gros problème.

Les couronnes sur le côté sont d’une bonne qualité, agréable à enfoncer. Celles-ci peuvent aussi être tournées, mais malheureusement, aucune fonction n’est associée à ce mouvement, ce qui me semble une occasion ratée. Contrôler le volume de son téléphone de cette façon, comme on peut le faire avec l’Apple Watch, aurait certainement été un petit plus dans la vie de tous les jours.

Une interface à améliorer

Si le design matériel de la Huawei Watch GT m’a plu, son interface logicielle m’a moins convaincue.

Toutes les fonctionnalités s’affichent en effet dans une longue liste qu’on peut faire défiler une fois qu’on a appuyé sur la couronne du haut. Celle-ci ne semble pas être dans un ordre logique, et on perd souvent son temps à chercher l’icône de notre choix.

La couronne du bas permet quant à elle de débuter un entraînement. Curieusement, les icônes sont alors plus grosses que celles des fonctionnalités principales.

Mon plus grand problème est toutefois les cadrans numériques de la montre. Dans la dizaine proposée, aucun ne m’intéresse réellement. Une boutique de cadrans comme avec la Samsung Galaxy Watch Active2, ou au moins une sélection plus diversifiée comme avec l’Apple Watch, aurait certainement été appréciée.

Tout n’est pas mauvais, cela dit. Les widgets qui s’affichent lorsqu’on glisse son doigt de gauche à droite sur l’écran principal, pour présenter la météo, ses mouvements quotidiens ou son rythme cardiaque, par exemple, sont pour leur part bien conçus. Ils sont à la fois complets et jolis, et ils affichent les informations qui nous intéressent.

De bonnes caractéristiques

Les caractéristiques de la montre sont dans l’ensemble plutôt bonnes. Son moniteur de rythme cardiaque est précis, la montre résiste à l’eau et son écran OLED est d’une excellente qualité.

L’autonomie de deux semaines change aussi complètement la donne. Même si on part une semaine en vacances, il n’est pas nécessaire de transporter son chargeur. Cela permet aussi à Huawei de mesurer nos différentes phases de sommeil. On peut voir notre durée de sommeil total sur la montre directement, et le détail précis de notre nuit sur notre téléphone.

Autre avantage de la grande pile, la montre peut suivre un entraînement, avec le GPS et le moniteur de rythme cardiaque activé, pendant 22 heures. Celle-ci peut donc être employée pendant un marathon, par exemple.

Seul point négatif, l’écran de la montre s’illumine constamment le soir lorsque l’on tente de s’endormir et que l’on bouge. Dans le noir, la lumière de l’écran peut devenir agaçante. L’intensité lumineuse est trop élevée, même en mode luminosité automatique, et on aimerait pouvoir plus facilement désactiver le détecteur de mouvements. Notons au moins que l’écran ne s’allume plus automatiquement lorsque notre sommeil est commencé. Ceux qui se réveillent au milieu de la nuit ne seront donc pas importunés par cette lumière.

Pour le reste, la montre est parfaitement réactive. Que Huawei ait été capable de doter son appareil d’un processeur puissant, d’un capteur de rythme cardiaque qui fonctionne toute la nuit et toute la journée, tout en offrant une autonomie de deux semaines est un véritable tour de forces.

La Huawei Watch GT a peut-être quelques défauts, mais à 259$, elle offre aussi plusieurs qualités intéressantes. Il s’agit d’un appareil puissant, à considérer pour ceux qui veulent suivre leurs entraînements et leur sommeil de près, tout en ayant une montre avec une allure traditionnelle.