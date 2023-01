Les 5 rénovations les plus payantes à faire avant de vendre votre maison (et les 5 à éviter)

Tout le monde a besoin d’un petit coup de neuf, surtout avant d’inscrire sa maison sur le site MLS. Choisir les rénovations plus payantes peut se traduire par une somme d’argent importante au moment de la signature du contrat et, par conséquent, par un prêt hypothécaire moins élevé pour votre prochaine maison.

Mais quelles sont les rénovations maisons qui sont une bonne idée et celles qui ne le sont pas? Poursuivez votre lecture pour découvrir les cinq rénovations les plus payantes que vous devriez faire avant de vendre votre maison – et celles que vous devriez éviter.

Réfléchissez aux améliorations que les acheteurs souhaitent le plus

Avant de vous lancer dans le monde intimidant de la rénovation maison, vous devriez prendre le temps de dresser une liste et de réfléchir aux améliorations que les acheteurs souhaitent le plus.

Il ne s’agit pas de vous. Il s’agit d’eux.

Il est bien connu que ce sont généralement les cuisines et les salles de bains qui rapportent le plus d’argent lors de la vente d’une maison. Mais si vous espérez mettre votre maison en vente dans les 4 à 6 semaines à venir, ce n’est généralement pas une bonne idée d’entreprendre des projets qui prendront plusieurs mois à réaliser.

Mais le temps n’est pas la seule préoccupation. L’argent est aussi généralement limité et doit être alloué aux bons projets pour garantir une rénovation et une vente réussies.

Chaque maison étant unique, veuillez tenir compte des conseils de votre courtier immobilier avant d’entreprendre des travaux de rénovation maison. Votre courtier immobilier saura quelles mises à jour seront les plus rentables pour votre maison en particulier, sur votre marché local.

Si vous êtes prêt à vous lancer, poursuivez votre lecture pour découvrir les cinq rénovations les plus payantes que vous devriez faire avant de vendre votre maison – et les cinq rénovations maisons à éviter avant de vendre votre maison.

Les 5 rénovations les plus payantes à faire avant de vendre

1. Repeindre

Ce n’est pas pour rien que la peinture figure toujours sur la liste de rénovations maisons à apporter avant de la vendre. La peinture fraîche couvre beaucoup de péchés et donne à votre maison une belle apparence cohérente (si vous choisissez les bonnes couleurs).

Essayez de ne pas donner une couleur différente à chaque pièce. Optez plutôt pour des tons neutres de la famille des gris, beiges ou blancs pour rendre votre maison aussi attrayante que possible pour les acheteurs. Vous voulez que votre maison soit fluide. Les pièces ne doivent pas sembler déconnectées les unes des autres.

Vous pouvez également envisager de peindre l’extérieur de votre maison. C’est un excellent moyen d’améliorer l’aspect extérieur de votre maison. Le coût de peinturer l’extérieur d’une maison peut dépendre de la taille de la maison. Assurez-vous d’obtenir quelques devis de compagnies de peinture locales afin de calculer le coût de peinturer votre maison.

Enfin, c’est une excellente idée de peindre votre maison avant de la mettre en vente, car c’est la dernière chose que les acheteurs veulent faire lorsqu’ils emménagent. La peinture fraîche dans une maison n’est non seulement belle, elle peut aussi aider à rafraîchir l’odeur de la maison. C’est un excellent projet à faire soi-même si votre budget de rénovation de maisons est un peu juste.

2. Mise à jour des fenêtres

Les vieilles fenêtres donnent à votre maison un aspect vieillot et gaspillent une chaleur précieuse. Cette perte de chaleur se traduit par des factures de chauffage plus élevées, ce qui peut décourager les acheteurs d’acheter votre maison.

L’installation de nouvelles fenêtres vous permettra d’obtenir une rentabilité des investissements d’environ 70 %. Cela signifie que si vous dépensez 10 000 $ pour installer de nouvelles fenêtres dans votre maison, vous augmenterez la valeur de votre maison de 7 000 $.

Assurez-vous que votre courtier sait que vous avez remplacé les fenêtres afin qu’il puisse en informer les acheteurs lorsqu’il mettra votre maison en vente. Les acheteurs seront ravis de savoir qu’ils feront des économies sur leurs factures d’électricité et de gaz parce que vous avez choisi d’installer des fenêtres plus écoénergétique.

Si les coûts d’installation de fenêtres éconergétiques dans votre maison vous semblent décourageants, vous pourriez envisager la Subvention canadienne pour des maisons plus vertes. Cette subvention du gouvernement du Canada aide les propriétaires canadiens en leur prêtant entre 5 000 $ et 40 000 $ sans intérêt pendant dix ans.

La subvention ne peut être appliquée qu’aux produits et installations admissibles qui font partie d’une rénovation, et non d’une nouvelle construction. Pour profiter de cette subvention, sachez qu’une évaluation ÉnerGuide effectuée par un conseiller en énergie agréé est requise avant le début des rénovations prévues.

De nombreuses rénovations sont couvertes par cette subvention, mais toutes les améliorations de la maison ne sont pas incluses. Par exemple, les fenêtres et les portes ne sont couvertes que jusqu’à 5 000 $.

3. Remodelage d’une petite salle de bain

Avez-vous une petite salle de bain dans votre maison qui aurait besoin d’un lifting? Beaucoup d’entre nous ont des salles de toilette datées qui ont besoin d’un coup de jeune. Étant donné qu’une salle de toilette est petite et qu’elle n’est pas équipée d’une baignoire ou d’une douche, les rénovations sont généralement plus rentables et prennent moins de temps qu’une rénovation complète de la salle de bains.

Ajoutez un peu de peinture fraîche ou de tapisserie, un nouveau revêtement de sol, un nouveau meuble-lavabo avec des accessoires et un miroir. Boom. Vous aurez terminé en un rien de temps.

Vous n’avez même pas besoin de faire appel à un professionnel! La rénovation d’une petite salle de bains est l’une des rénovations de maisons que nombreuses personnes sont en mesure de réaliser elles-mêmes.

Vous ne savez pas par où commencer? Consultez YouTube pour trouver des tutoriels simples, étape par étape, sur la façon de moderniser vos salles de bains, de la plomberie au revêtement de sol. Si vous prenez le temps d’apprendre, vous pourriez être surpris de ce que vous pouvez accomplir!

4. Mise à jour des luminaires

Vous cherchez un moyen rapide et efficace de moderniser votre maison? Pensez à remplacer vos luminaires.

De nombreuses maisons ont encore ces affreux luminaires de qualité médiocre. Votre maison mérite de meilleurs luminaires avant d’être mise en vente sur MLS.

L’ajout d’éclairage de qualité à votre maison est important, non seulement parce que les luminaires sont superbes, mais aussi parce qu’ils donnent au reste de la maison un aspect impressionnant. Par exemple, vous pouvez éclairer une pièce sombre en installant des luminaires cylindrique modernes à encastrer qui plairont aux acheteurs potentiels.

Essayez de rester constant avec le style des luminaires de votre maison. Par exemple, n’optez pas pour un lustre en cristal clinquant dans l’entrée et des luminaires suspendus de style industriel chic dans la cuisine. La consistance est essentielle et donnera à votre maison une plus grande cohésion aux yeux des acheteurs, ce qui augmentera vos profits au moment de la signature du contrat.

5. Nouveau toit

C’est une question courante: « Dois-je remplacer mon toit avant de vendre ma maison? » Mais, il y a quelques éléments à prendre en compte avant de prendre votre décision.

Tout d’abord, l’acheteur fera probablement procéder à une inspection de la maison. L’inspecteur examinera attentivement le toit à l’aide d’une échelle ou d’un drone. Si votre toit doit être remplacé, il recommandera un nouveau toit à l’acheteur, qui s’en servira pour négocier une baisse du prix de vente de votre propriété.

Le toit étant l’une des parties les plus visibles de votre maison, le remplacer avant de vendre est un excellent moyen d’améliorer l’attrait de votre maison. Le coût d’un nouveau toit peut varier en fonction du matériel utilisé.

Par exemple, si vous choisissez des bardeaux d’asphalte ou un remplacement de toiture en métal. Même si une nouvelle toiture n’est pas envisagée pour le moment, il faut au moins éviter les fuites et remplacer les bardeaux manquants avant de vendre votre maison.

5 rénovations maisons à éviter avant de vendre

1. Rénovation complète de la cuisine

Oui, il est vrai que les cuisines rénovées sont l’une des pièces qui rapportent le plus d’argent aux vendeurs de maisons, mais il y a quelques bonnes raisons à cela. La rénovation complète d’une cuisine est coûteuse.

Trouver un excellent entrepreneur avec qui travailler pour la rénovation de votre cuisine peut être un défi. Sans compter que le travail proprement dit peut prendre plusieurs mois et est objet de retards dans la chaîne d’approvisionnement, qui se sont aggravés depuis la pandémie.

Si vous espérez vendre plus tôt que prévu, une rénovation complète de la cuisine est une rénovation maison que vous devriez probablement éviter, à moins que vous ne vous prépariez à vendre au moins un an à l’avance. Si votre cuisine parait démodée, envisagez de peindre vos armoires de cuisine et d’acheter de nouvelles ferrures. Vous pouvez également remplacer les appareils anciens ou cassés. Les acheteurs aiment voir de nouveaux appareils dans la cuisine lorsqu’ils recherchent une maison.

2. Rénovation du sous-sol

Il y a des avantages et des inconvénients à rénover votre sous-sol. Comme pour la rénovation d’une cuisine, la rénovation d’un sous-sol demande beaucoup de temps, d’argent et un entrepreneur spécialisé.

La rénovation d’un sous-sol nécessite aussi généralement un permis délivré par votre municipalité. Cela signifie plus d’obstacles à franchir, de paperasse et d’argent. Bien qu’un sous-sol rénové ajoute de la valeur à votre maison, si vous manquez de temps et d’argent, ce n’est pas un défi que vous devriez entreprendre avant de vendre.

D’un autre côté, si vous avez du temps et de l’argent à investir, la rénovation d’un sous-sol peut vous rapporter beaucoup plus d’argent lorsque vous décidez de vendre votre maison. Envisagez d’ajouter une chambre supplémentaire, une salle familiale et peut-être même une cuisine au sous-sol, car de nombreuses familles multigénérationnelles commencent à acheter des maisons ensemble. Lorsqu’il est remodelé de cette façon, un sous-sol rénové est appelé une belle suite et peut rapporter beaucoup d’argent de nos jours.

3. Ajout de pièces supplémentaires

La modification de l’empreinte de votre maison nécessite un investissement important en temps et en argent. Vous devrez obtenir des plans de construction d’un entrepreneur et un permis municipal afin d’agrandir votre maison. N’oubliez pas que vous devrez tenir compte des lignes de lot de votre propriété et des marges de recul requises lorsque vous planifierez votre agrandissement.

L’ajout de pièces supplémentaires à votre maison n’est pas un projet de rénovation maison pour les âmes sensibles. En fait, toute construction importante n’est pas une bonne idée si vous essayez de mettre votre maison sur le marché en moins d’un an ou deux.

4. Installer une piscine

Depuis la pandémie, les piscines font fureur auprès des acheteurs de maisons. En effet, les acheteurs y voient une occasion de rester chez eux et de profiter de leur jardin au lieu de partir en vacances vers des destinations exotiques.

Une piscine peut sembler être une excellente idée, mais elle peut se retourner contre vous. Le plus grand défi est de trouver une compagnie qui a la disponibilité nécessaire pour faire l’installation de votre piscine.

Comme tout le monde veut une piscine, les installateurs sont indisponibles – depuis des années. Avec des listes d’attente qui peuvent durer jusqu’à deux ans, une piscine n’est pas une bonne idée de rénovation maison. Vous devez également tenir compte du fait que, même si les piscines sont très populaires depuis quelques années, tous les acheteurs ne veulent pas d’une piscine dont ils devront s’occuper.

5. Tout ce que vous n’avez pas le temps ou l’argent de finir correctement

Les rénovations maisons sont une bonne chose, en théorie. Mais il n’y a rien de pire que de commencer un projet de rénovation maison et de ne pas le terminer.

Les travaux de peinture inachevés, les plinthes ou les planches manquantes donnent une impression de désordre et de manque d’entretien, et auront certainement un impact sur le prix de vente final de votre maison.

Consacrez plutôt votre temps et votre argent à de petites améliorations rapides qui peuvent être réalisées dans un délai raisonnable avec l’argent que vous avez en banque. Ne vous endettez pas lourdement lorsque vous choisissez les rénovations que ce soit pour le revêtement extérieur ou encore l’intérieur de votre maison à apporter avant la vente.

Foire aux questions sur la rénovation maison au Canada

Quelles rénovations maison sont déductibles d’impôt au Canada?

Les rénovations maison qui sont actuellement déductibles d’impôt au Canada comprennent le coût de la main-d’œuvre, des services d’installation, des accessoires fixes, des matériaux de construction, de l’équipement de location, des permis et des matériaux de construction. L’Initiative canadienne pour des maisons plus vertes offre également des subventions et des prêts pour la rénovation maison, mais pas pour les nouvelles constructions. Les rénovations telles que l’isolation de la maison, l’étanchéité à l’air, les fenêtres et les portes, le thermostat, le chauffage des pièces et de l’eau et les énergies renouvelables sont admissibles à ces subventions.

Quelles sont les améliorations maison à faire soi-même les plus courantes?

Les améliorations maison à faire soi-même les plus courantes comprennent la peinture, l’aménagement paysager, le nettoyage de la cour, la mise à jour des armoires de cuisine avec de la peinture et de la quincaillerie, le remplacement des appareils d’éclairage et le remplacement des appareils ménagers. Vous pouvez également apporter des améliorations amusantes à votre maison, comme l’installation d’un mur d’accent en planches à feuillure.

Comment augmenter la valeur nette de votre maison grâce à des améliorations?

Soyez stratégique lorsque vous planifiez toute amélioration de votre maison. Faites d’abord des recherches sur les améliorations que vous voulez apporter à votre maison et voyez quel est le taux de rendement typique. Augmentez la valeur nette de votre maison au fil du temps en vous concentrant sur les pièces qui vous rapporteront le plus d’argent. Les pièces les plus rentables sur lesquelles se concentrer sont la cuisine, les salles de bains et le sous-sol. Si vous disposez de suffisamment de temps, c’est aussi une excellente idée de remplacer un revêtement de sol désuet ou un tapis usé par un revêtement en bois franc ou en planches de vinyle. Pensez à peindre la porte d’entrée d’une nouvelle couleur fraîche pour améliorer l’attrait de votre maison. Vous pouvez également ajouter une terrasse dans la cour arrière, ce qui constitue un excellent moyen d’accroître la valeur de votre maison.