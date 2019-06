Dans la trousse : favoris de juin 2019

Voici les coups de cœur de la rédaction ce mois-ci.

Traiter même la nuit

Il est important de prendre soin de sa peau et l’application d’un masque hydratant une fois ou deux par semaine fait partie d’une routine beauté équilibrée. La marque Aveeno a compris que le temps était précieux de nos jours et propose le masque de nuit sans gâchis Positively Radiant MaxGlow. Pas besoin de se salir les doigts pour l’étendre: comme il est muni d’un applicateur en forme de langue, il suffit de le passer directement sur la peau avant d’aller au lit. Les complexes de kiwi et de soja aident à hydrater la peau en profondeur en retenant l’eau à l’intérieur de celle-ci, en plus de laisser un effet rafraîchissant dès les premières lueurs du jour.

Pour un blond plus froid que froid!

Entretenir des cheveux blonds n’est pas une tâche aisée. Afin d’éviter que votre blond nordique ou platine ne tourne au jaune, Redken a mis au point un shampoing mauve très efficace: le Color Extend Blondage. Les pigments violets et le complexe protéiné du produit agissent directement sur la couleur en l’illuminant et en neutralisant les reflets dorés. À utiliser une fois à deux par semaine pour traiter au début, et occasionnellement par la suite, selon votre degré de jaunissement. Porter des gants, appliquer sur les cheveux mouillés et laisser agir de 3 à 5 minutes avant de rincer. Afin de ne pas assécher le cheveu décoloré, il est préférable d’utiliser le revitalisant immédiatement après l’application du shampoing.

Pour une peau douce comme de la soie

La marque canadienne HADAKA vient de sortir deux crèmes de beurre pour le corps de marula. Un étant parfumé aux agrumes (notre préféré!), et l’autre étant sans parfum, ces beurres corporels laissent la peau soyeuse sans effet de film graisseux. Réalisé avec de l’huile de marula, du beurre de karité, de l’extrait d’agrumes, du son d’avoine et de la vitamine E, le beurre BUTTERFUL hydrate la peau en profondeur : parfait pour la préparer aux robes d’été légères. En plus d’être fabriqués au Canada, les produits HADAKA sont faits à partir d’ingrédients bios et équitables, entièrement naturels.

Pas que pour la perte de cheveux!

La marque Nioxin s’est fait connaître grâce à ses soins pour la calvitie, mais elle vient de prendre un nouveau tournant avec sa nouvelle gamme de produits coiffants. Le Nioxin Niospray tenue régulière est un fixatif à cheveux qui apporte une tenue légère, malléable et modelable. Il est idéal pour empêcher l’humidité de s’installer dans la chevelure, sans qu’on la voie s’aplatir. Toujours dans un esprit de conception pour les cheveux clairsemés, le nouveau fixatif Niospray est doté de la technologie LightPlex, ce qui aide à créer un effet dense et volumineux. Recommandé pour les cheveux fins et clairsemés, mais aussi pour les personnes cherchant un fixatif de finition léger.

Un petit miracle pour les peaux sensibles

Ceux qui ont la peau du visage capricieuse et sensible doivent porter une attention particulière aux produits qu’ils utilisent; ils ont besoin de crèmes très hydratantes, mais ils ne doivent pas boucher leurs pores avec des produits comédogènes, pas toujours évident! La marque française Caudalie vient de sortir un soin spécialement conçu pour ce régime de peau dans sa gamme Vinosource: la crème S.O.S hydratation intense. Puisant ses principaux actifs dans la vigne et le raisin, la gamme Vinosource est reconnue pour hydrater en profondeur sans effet alourdissant. Avec ce soin, la routine beauté devient puissamment hydratante et désaltérante, elle redonne du confort au visage, et protège de manière à restaurer la fonction barrière de l’épiderme.