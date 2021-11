Métro sélectionné par le Google GNI Innovation Challenge

Depuis le lancement de la nouvelle identité Métro en septembre, les bonnes nouvelles se multiplient.

Comme vous le savez, l’équipe de Métro Média propose chaque jour des contenus qui nourrissent le quotidien d’un lectorat en quête d’information pertinente et de connexions humaines.

Ces contenus se déploient sur les plateformes du Journal Métro et d’une vingtaine d’hebdos locaux qui enrichissent la vie et les quartiers de Montréal. Média de proximité, référence au pays, nous avons l’honneur d’avoir été sélectionnés dans le cadre du Google GNI Innovation Challenge, qui nous soutiendra dans la mise en œuvre d’une importante étude.

Stimuler l’innovation en information

Le Google News Initiative (GNI) souhaite contribuer au développement du journalisme et soutenir des programmes encourageant l’innovation dans le secteur de l’information.

C’est dans cette perspective que le projet Métropolis 2022, piloté par Métro Média en collaboration avec Talsom, firme montréalaise spécialisée en transformation numérique, développera des pistes de solutions pour mieux répondre aux besoins des communautés en matière d’information.

Au cours des prochains mois, une partie de notre équipe participera à des initiatives de conception créative, associées à des données évolutives, pour identifier les meilleurs canaux de communication dans le but de rejoindre les communautés culturelles, de même que les personnes isolées, exclues, marginalisées ou faisant face à des défis langagiers.

Au terme de l’exercice, nous chercherons à enrichir et à raffiner notre information pour susciter l’intérêt de ces communautés en orientant certaines de nos approches en fonction de leurs attentes et de leurs réalités.

Le pouvoir de l’information locale

Ce projet s’inscrit dans la mission sociale de Métro: livrer des nouvelles locales et fiables à tous les Montréalaises et Montréalais.

Comme le démontre le contexte socioéconomique actuel, les médias locaux sont plus essentiels que jamais pour défendre l’intérêt citoyen, ici et partout dans le monde.

C’est pourquoi les conclusions et la mise en place de nos explorations dans le cadre du Google GNI Information Challenge pourront rayonner non seulement au Québec, mais aussi hors frontières. Nous sommes particulièrement fiers de cette attention et de ce soutien, redevables à l’enthousiasme de notre salle de nouvelles, composée de personnes curieuses et avides d’innovation.

Je profite de cette communication pour saluer l’équipe de Talsom, qui nous accompagne dans la réussite de ce projet voué à générer un impact tangible et durable.

Vous informer est un privilège et une responsabilité. Merci d’évoluer à nos côtés et d’intégrer la passion de nos équipes dans vos journées.