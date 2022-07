Avortement: quelles sont les options au Québec?

Au Québec, il existe deux méthodes d’interruption volontaire de grossesse (IVG) ou avortement. On retrouve la méthode de l’avortement par instruments (ou méthode chirurgicale) et la méthode par médicaments. Ces deux méthodes diffèrent notamment quant au moment de la grossesse auquel elles peuvent être effectuées, mais aussi par les effets qu’elles engendrent et le temps de congé nécessaire.

L’avortement par instruments

Selon l’organisme SOS Grossesse, cette méthode d’IVG peut se faire entre cinq à 23 semaines de grossesse. Elle représente une intervention médicale mineure d’une durée de 10 à 20 minutes qui consiste en une légère succion pour retirer le tissu de grossesse de l’utérus. L’intervention se fait sous anesthésie locale et son taux d’efficacité est de plus de 99%.

Cette méthode nécessite en général un seul rendez-vous en clinique et un jour de congé. Selon la clinique médicale l’alternative, des crampes d’intensité légère à modérée surviennent pendant l’intervention. Ces dernières peuvent être contrôlées par la prise de médicaments en intraveineux.

Des saignements légers à modérer peuvent survenir. Ils durent en moyenne une semaine et peuvent perdurer jusqu’à trois semaines.

Avantages et inconvénients:

Avantage : plus rapide (un seul rendez-vous, peu d’absentéisme au travail ou à l’école)

Avantage : douleurs et saignements moins intenses et sur une période plus courte

Inconvénient : plus invasif que la méthode par médicaments

Inconvénient : bien que sécuritaire, toute chirurgie comporte des risques (environ 1% des cas)

Inconvénient : doit éviter de conduire un véhicule 24 heures avant le rendez-vous

L’avortement par médicaments (pilule abortive)

Cette deuxième méthode peut s’effectuer jusqu’à 9 semaines de grossesse. Alors qu’une échographie est obligatoire pour établir l’avancée de la grossesse dans le cadre de cette méthode, le Collège des médecins du Québec a récemment annoncé que cette étape ne sera bientôt plus nécessaire.

Cette méthode nécessite donc la prise de deux médicaments en deux temps distincts. Le premier médicament, le Mifépristone est administré par le médecin lors du premier rendez-vous. Il permet d’arrêter la grossesse.

Le second médicament (misoprostol), doit être pris quant à lui une fois de retour à la maison. Ce dernier déclenche les contractions et l’expulsion du tissu de grossesse. Un second rendez-vous doit être effectué ultérieurement pour s’assurer de l’arrêt de la grossesse.

Son taux d’efficacité est supérieur à 95% et cette méthode nécessite en moyenne trois à quatre jours de congés. Des crampes d’intensité modérée à sévère peuvent survenir pendant plusieurs heures. Des médicaments en comprimés peuvent aider à les soulager.

Cette méthode d’IVG est aussi caractérisée par des saignements modérés à intenses et beaucoup plus abondants que lors des menstruations. Ils durent entre 10 à 16 jours en moyenne et peuvent s’étendre jusqu’à un mois.

La prise de médicaments peut engendrer de a diarrhée, des frissons et de la fièvre, de la nausée, mais aussi des vomissements.

Avantages et inconvénients:

Avantage : moins intrusif qu’une chirurgie

Avantage : évite les risques associés à une chirurgie

Inconvénient : crampes et saignements plus abondants

Inconvénient : peut nécessiter des absences plus longues de l’école ou du travail

Inconvénient : il est préférable d’être accompagné, donc déconseillé pour les personnes seules ou qui n’ont pas parlé de leur démarche

Inconvénient : déconseillé pour les personnes avec un trouble anxieux

Les centres offrant l’avortement à Montréal

Centre de santé des femmes de Montréal

3401, av. De Lorimier, Montréal

RDV : 514 270-6110 #1

Centre hospitalier Maisonneuve-Rosemont *

5415, boul. De l’Assomption, Montréal

RDV : 514 252-3400 # 4273

Centre hospitalier de l’Université de Montréal

264, boul. René-Lévesque Est, Montréal

RDV : 514 890-8000 # 34609

Centre hospitalier universitaire Sainte-Justine *

3175, chemin Côte-Sainte-Catherine, Montréal

RDV : 514 345-4931 # 4662

CLSC de Rivière-des-Prairies *

8555, boul. Perras, Montréal

RDV : 514 380-8299

CLSC des Faubourgs

66, rue Sainte-Catherine Est, Montréal

RDV : 514 527-9565 # 3674

CLSC Montréal-Nord *

11441, boul. Lacordaire, Montréal

RDV : 514 384-2000 #7645

Clinique médicale de l’Alternative

2034, rue Saint- Hubert, Montréal

RDV : 514 281-6476 ou 514 281-9848

Clinique médicale Fémina

1265, rue Berri, bureau 430, Montréal

RDV : 514 843-7904

Clinique médicale l’Envolée

5025, rue de Salaberry, Montréal

RDV : 514 581-4644

Clinique Morgentaler

1259, rue Berri, bureau 900, Montréal

RDV : 514 844-4844 ou 1 888 401-4844

Hôpital Lasalle *

8585, Terrasse Champlain, Lasalle

RDV : 514 367-8628

Centre de RDV en avortement de Montréal

RDV : 514 380-8299

Sur l’ensemble de ces établissements, le temps d’attente était de maximum une semaine pour avoir un rendez-vous afin d’interrompre une grossesse. Le délai le plus court était de quatre jours.

Les établissements marqués d’un * n’offrent que l’IVG par instruments. Les autres offrent les deux options.