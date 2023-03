Un outil pour reconnaître le contrôle coercitif dans un couple

«Ce n’est pas de l’amour…C’est du contrôle.» Le Regroupement des maisons pour femmes victimes de violence conjugale a développé un livret pour aider les femmes qui sont prises dans une relation abusive.

L’objectif est de les aider «à mieux repérer le contrôle coercitif qu’elles subissent, à y voir plus clair sur leur situation et à les soutenir dans leurs différentes démarches auprès de professionnel.le.s», explique le regroupement.

Le contrôle coercitif

Le contrôle coercitif désigne les stratégies mises en place par un agresseur pour arriver à ses fins. On y retrouve généralement le harcèlement, la surveillance, les menaces et les insultes. Les méthodes sont insidieuses et progressives, ce qui les rend difficiles à reconnaître pour les victimes.

«De nombreuses femmes appellent dans nos maisons, car elles sentent que quelque chose ne va pas dans leur relation, mais comme il n’y a pas de violence physique, pour elles, ce n’est pas de la violence conjugale. Dès qu’on leur parle du contrôle coercitif et de ses manifestations, elles se reconnaissent et réussissent enfin à mettre des mots sur ce qu’elles vivent, elles se sentent comprises», explique la présidente du Regroupement, Annick Brazeau.

L’outil montre «des exemples de contrôle coercitif, une série de questions pour évaluer leur relation, un espace de note pour décrire des épisodes vécus et des indications sur les types d’actes contrôlants à conserver et la façon de les recueillir», décrit le Regroupement. Au-delà d’aider à reconnaitre les agissements répréhensibles, le livret a pour but d’aider les femmes à décrire la situation aux professionnels consultés.

Alors que certains phénomènes comme le harcèlement peuvent devenir criminels lorsque soutenus, le Regroupement juge important de permettre aux femmes de savoir «relier les évènements les uns aux autres pour mettre en évidence le continuum de violences vécu».

Le livret peut être commandé sur le site du Regroupement des maisons pour femmes victimes de violence conjugale.