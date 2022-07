Les jeunes préfèrent Instagram et TikTok à Google pour effectuer des recherches

Serait-ce le début de la fin pour Google et son service Google Maps? Le service du géant américain pâtirait du succès des réseaux sociaux. La jeune génération délaisserait Google au profit de TikTok et d’Instagram pour rechercher certaines informations, et c’est le vice-président senior de Google, lui-même, qui le confirme.

Prabhakar Raghavan, vice-président chez Google et patron du « search », a laissé échapper cette information lors de la conférence Fortune Brainstorm Tech 2022. D’après une étude menée en interne chez le géant américain, les jeunes américains, âgés de 18 à 24 ans, seraient presque 40% à préférer aller sur Instagram et TikTok plutôt que sur l’outil Google Maps et le navigateur de recherche pour trouver des informations sur des restaurants.

Un succès que les réseaux sociaux ont bien compris. Si les comptes sur TikTok se multiplient pour faire découvrir de nouveaux restaurants et lieux cachés, Instagram et Snapchat ont lancé quant à eux des fonctionnalités pour trouver des restaurants par géolocalisation, directement depuis leur plateforme.

La vue et la voix très recherchées

Une déclaration qui démontre l’évolution des comportements numériques selon les générations. Pour Prabhakar Raghavan, la raison de ce revirement est simple : les jeunes de la génération Z n’ont pas connu les cartes en papier. Or, Google Maps reproduit ce format bien connu des générations plus anciennes, qui elles, à l’inverse, ne sont pas toujours fans des nouveaux réseaux sociaux.

Les jeunes sont également plus sensibles aux recherches à travers des formats plus visuels, d’où le succès d’Instagram et de TikTok, et cela ne concerne pas uniquement la recherche de restaurant. De plus en plus de parents se tournent vers des influenceurs sur les réseaux sociaux pour prendre connaissance de leurs avis sur différents produits avant leur achat.

C’est pourquoi Google a développé une technologie plus immersive sur Google Maps, permettant ainsi de s’orienter avec un mode 3D.

Les habitudes de recherches ont elles aussi évolué. La voix notamment devient l’un des moyens privilégiés pour chercher des informations. D’après Google, 30% des recherches se font désormais par la voix. La plateforme planche également sur un système de filtres pour ajouter « Instagram » ou encore « TikTok » pour chercher des contenus sur ces plateformes. Une fonctionnalité petit à petit déployée.

La prochaine étape? Google souhaite développer une technologie qui permettrait de lancer une recherche plus visuelle soit en filmant avec son smartphone soit à l’aide de lunettes connectées.