Évitez les endroits achalandés grâce à ces fonctions de Google Maps

Google Maps offre des fonctionnalités notamment pour déterminer les zones très occupées et pour s’orienter dans les centres commerciaux, les aéroports et les gares du monde entier, tout ça autant sur son téléphone intelligent et sa tablette avec l’application mobile ou via son ordinateur.

On est tous déjà rentré dans un centre commercial pensant que toutes nos emplettes se feront rapidement pour finalement être pris dans une file interminable à la caisse…

Ou bien s’être perdu lors de notre arrivée à l’aéroport ou à la gare…

Eh bien, Google Maps propose à ses utilisateurs de ne plus s’en faire avec leur gestion du temps, en leur faisant éviter les endroits trop achalandés et en les aidant à trouver leur chemin à travers les grands centres commerciaux, les gares et les aéroports.

Google Maps aide à la gestion du temps avec des fonctionnalités pour éviter les foules.

Déterminer les lieux hautement fréquentés avec Google Maps

En fait, la fonction appelée « Area Busyness », permet d’identifier les quartiers très animés d’une ville afin de les éviter si on déteste les foules.

Google Maps a amélioré la fonction de base où il est possible de voir si un restaurant ou un commerce est plus achalandé qu’à l’habitude.

Il est possible de voir en rouge à quel point l’endroit est achalandé au moment où l’on regarde.

La mention « busy area » permettra de savoir si cette zone est très fréquentée.

Il est possible de voir les endroits qui sont les plus achalandés via les points de couleurs sur les cartes de Google Maps.

Repérez-vous facilement dans un centre commercial, aéroport ou une gare

Si on doit se rendre dans un grand bâtiment et que l’on ne trouve pas l’emplacement exact du magasin, du restaurant ou de la porte d’embarquement où l’on doit se rendre, Google Maps peut aider avec l’onglet « Répertoire » ou « Annuaire » de leurs fiches.

Il est facile de trouver les magasins d’un centre commercial grâce aux fonctions Répertoire et Annuaire.

On peut alors voir les restaurants et les hôtels qui sont tout près et d’autres informations comme leurs heures d’ouverture et fermeture ainsi que leur évaluation.

Voilà deux fonctionnalités de Google Maps qui sont pratiques pour s’orienter dans de grands espaces et pour éviter les lieux trop achalandés!

