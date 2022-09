Soyez en contrôle de vos divertissements et regardez vos contenus préférés sur le Chromecast avec Google TV

Connaissez-vous le Chromecast avec Google TV? C’est un petit appareil que l’on branche à notre télévision et nous permet d’accéder rapidement et facilement à tous films et les émissions des plateformes en ligne auxquelles on est abonné, à nos produits domotiques compatibles et à une foule d’applications Android. Tout ça est rendu possible grâce à son système d’exploitation unique et sa télécommande.

De plus en plus de gens délaissent les forfaits de câblodistribution parce que ça coûte cher.

Si certains cherchent des moyens de regarder la télévision gratuitement, via une antenne par exemple, d’autres se tournent vers les plateformes de diffusion en ligne.

Que l’on pense à Netflix, Amazon Prime Video, Disney+, ICI TOU.TV Extra, DAZN, Crave, etc. Les offres dans ce créneau se multiplient à vue d’œil.

Google rend la navigation plus fluide et simple sur toutes ces plateformes en ligne grâce à son Chromecast muni de Google TV.

Il suffit de brancher le Chromecast au port HDMI de sa TV et le connecter au web pour en profiter.

Rendez votre télévision intelligente à une fraction du prix

Tranquillement, mais surement, on est de plus en plus de gens à avoir des télévisions intelligentes qui nous permettent de télécharger des applications comme celle des plateformes vidéo en ligne.

Seulement, pour ceux qui n’ont toujours pas un téléviseur intelligent, l’idée de débourser un gros montant pour acheter un nouveau téléviseur afin d’écouter Netflix sur leur TV par exemple n’est peut-être pas très alléchante.

Le principe est tellement simple: on connecte le Chromecast dans un port HDMI de notre télévision, puis on le connecte à notre réseau Wi-Fi via l’application Google Home de notre téléphone intelligent.

À ce moment, on arrive dans l’interface de Google TV qui est vraiment instinctive à utiliser. Elle rassemble les services de diffusion en ligne les plus populaires, comme Netflix, YouTube, Disney+, Prime Video, etc.

Tous les films et émissions sont aussi rassemblés en catégories: action, humour, bref vous voyez le genre.

À l’aide de la télécommande, on peut ainsi naviguer dans l’interface et choisir facilement ce que l’on veut écouter.

Le gros plus, c’est que le système d’exploitation Google TV nous permet de télécharger certaines applications via le Play Store. Il y a vraiment beaucoup d’options, par exemple:

Nest, Hue Essentials;

TikTok et Facebook Watch;

NordVPN, Surfshark et autres;

Spotify, Tidal, Deezer et autres;

ICI TOU.TV, Noovo, Téléquébec, TVA+, Unis et beaucoup plus encore.

L’interface de Google TV rassemble toutes les plateformes de vidéo en ligne.

Un appareil bien plus simple et muni de l’assistant Google

Depuis que Google a ajouté son système d’exploitation au Chromecast, bien que l’on puisse facilement diffuser le contenu de notre téléphone, tablette ou ordinateur sur la télé, l’interface de Google TV et la manette font en sorte que la navigation est plus facile que jamais.

On peut par exemple demander directement à l’assistant Google de nous trouver du contenu. À l’aide du bouton « OK Google » de la télécommande, on peut lui demander de trouver des films d’action, des vidéos de yoga, ou même de contrôler nos appareils domotiques dans la maison.

L’autre particularité de Google TV est de pouvoir mémoriser des émissions ou films à regarder à partir de son téléphone.

En gros, on n’a qu’à taper sur Google le nom du film ou la série et appuyer sur Regarder plus tard. À notre retour à la maison, l’émission sera directement dans Google TV. Pas besoin donc de la chercher!

Le Chromecast avec Google TV 4K est disponible en blanc neige, bleu ciel et rose aurore.

Le Chromecast avec Google TV s’adresse principalement aux personnes qui n’ont pas de télévision intelligente et qui veulent écouter le contenu des plateformes web à même leur téléviseur.

Il s’adresse aussi aux amateurs et utilisateurs de Google – navigateur Chrome, appareil Android, téléphone Pixel, assistants vocaux, Chromebook, système de sécurité Nest, etc. – puisqu’étant donné que c’est le même écosystème, tout s’utilise ensemble de manière fluide.

Si nos produits sont de Apple, ça fonctionne aussi, mais il faut d’abord télécharger une application tierce comme TV Mirror pour pouvoir envoyer le miroir de son téléphone vers la télévision.

Il faut néanmoins comprendre que cet appareil NE REMPLACE PAS LE CÂBLE. Je le mets en gras et majuscule pour être clair, car ce n’est pas en branchant ceci que l’on va accéder à des chaines spécialisées comme RDS, Canal D, ou autres.

On peut regarder leur contenu sur l’appareil, mais seulement si nous sommes inscrits à leur offre de diffusion en ligne.

La version 1080p HDR du Chromecast avec Google TV, disponible en blanc seulement, est vendue pour seulement 40$. Honnêtement, avec son système d’exploitation ultra complet, c’est l’une des meilleures offres que l’on retrouve sur le marché.

Mais bon, rendu-là, tout est une question de l’écosystème que l’on préfère!

À noter qu’il existe aussi une version identique, mais qui supporte une définition 4K. Dans son cas, elle est vendue à 70$.

En savoir plus sur le Chromecast avec Google TV

Acheter en ligne un Chromecast avec Google TV sur Bestbuy.ca

Comment regarder la télé gratuitement ou sans abonnement au câble

Cette chronique contient des liens d’affiliations. Apprenez-en plus.