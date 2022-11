Gardez un œil sur vos colis et contrôlez mieux vos alarmes sur un simple téléphone

Si vous cherchez à avoir le contrôle total de votre système de sécurité et de tous vos appareils intelligents à la maison, le proposé par Maison connectée de TELUS a beaucoup de chances de vous plaire. Inclus dans les forfaits de sécurité résidentielle, le panneau en question fait office de poste de commande et permet entre autres de désarmer notre système, d’accéder aux caméras et de voir qui est à la porte en temps réel.

On va se le dire, avoir un système de sécurité intelligent, c’est super pratique. Alarme, sonnette vidéo, caméras intérieures et extérieures, vraiment, il y a de quoi se sentir en confiance.

C’est bien beau de débourser pour s’équiper, mais si on a choisi un système intelligent, c’est qu’on veut pouvoir centraliser son contrôle et sa gestion pour quand on est à la maison, et le faire depuis notre téléphone quand on n’y est pas.

C’est là que le panneau de contrôle de TELUS, ce poste de commande techno central, a tout un impact positif dans notre expérience domotique.

Contrôlez et sécurisez votre maison connectée à partir de votre téléphone

Le panneau de contrôle de TELUS, c’est l’équivalent d’un assistant avec écran, mais dans lequel l’application Maison connectée est pleinement intégrée.

On s’en sert d’une part pour accéder facilement aux enregistrements en temps réel qu’ont effectué nos caméras intérieures et extérieures au cours de la journée.

Puis, quand ça sonne à la porte, on l’utilise aussi pour afficher qui sont nos visiteurs puisque le panneau est relié à notre caméra intérieure et notre sonnette vidéo.

Ce qui est vraiment pratique avec l’outil, c’est qu’on peut y connecter jusqu’à cinq téléphones. Ça fait en sorte que tous les membres d’une famille peuvent désarmer le système de sécurité à partir de leur téléphone, même quand personne n’est à la maison.

Personnellement, je reçois beaucoup de colis à la maison, donc même quand je suis au bureau et qu’un livreur sonne à la porte, je peux lui ouvrir grâce à la serrure intelligente, rebarrer puis armer le système une fois qu’il est parti.

À distance avec l’application, ou à la maison avec le portail web, il est possible de revoir un « best of » de la journée qui montre qui est venu à sa porte simplement pour s’assurer que rien n’a été manqué.

Ah, et vous connaissez ce sentiment de « Ai-je bien barré la porte? » ou « Ai-je bien activé le système d’alarme? »

Cette inquiétude disparaît avec l’application, car elle permet de vérifier tout ça depuis notre téléphone qui est connecté au panneau et activer le verrouillage à distance si c’était réellement un oubli.

Je ne vais pas vous mentir, ça m’arrive un jour sur deux, donc je suis vraiment content d’avoir l’option!

De nombreux avantages à choisir un forfait Maison connectée

Il y a plusieurs avantages à choisir l’un des forfaits Maison connectée de TELUS. Tous font en sorte qu’on n’ait en aucun cas besoin de se casser la tête.

D’une part, tous les produits de domotique que l’on décide d’ajouter à notre forfait Maison connectée, et même certains qui font déjà partie de notre résidence avant l’adhésion au forfait, se gèrent à partir du panneau de contrôle ou de notre téléphone grâce à une seule application.

Que l’on possède des prises électriques connectées, des caméras, des détecteurs de sécurité, une serrure, un thermostat, des ampoules ou un mélange de tout ça, tout passe par l’application centrale.

Puis, au besoin, le service Maison connectée de TELUS propose l’accès à de la surveillance professionnelle avec intervention en cas d’alarme.

C’est facultatif, mais disons que c’est assez rassurant de savoir qu’on a l’option.

Finalement, au niveau de l’installation, on a le choix de le faire nous-mêmes si on est à l’aise, mais TELUS a aussi une équipe de techniciens professionnels prête à venir faire le travail à notre place au besoin.