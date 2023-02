Comment utiliser Messenger sans avoir de compte Facebook actif

Si vous faites partie de ceux qui sont tannés d’utiliser Facebook comme réseau social, mais que vous décidez de le garder actif pour ne pas perdre leur application de clavardage Messenger, bonne nouvelle! C’est possible d’utiliser Messenger avec un compte Facebook désactivé appelé DEMA. On vous explique comment procéder.

Les réseaux sociaux sont polarisants et Facebook n’en fait clairement pas exception. Plusieurs ont une relation amour-haine avec l’application américaine.

Le hic, c’est que Messenger est largement utilisé et beaucoup de gens s’en serve pour communiquer avec leurs proches, parfois beaucoup plus que leur application de messagerie texte.

Si c’était auparavant possible de se créer un compte Messenger sans avoir de compte Facebook, ce n’est plus le cas depuis 2020: l’un de va pas sans l’autre.

Cependant, il existe un petit truc pour se débarrasser de Facebook tout en conservant l’application de clavardage: la désactivation.

La création d’un compte désactivé sauf Messenger

Pour pouvoir utiliser Messenger sans compte Facebook, il faut se créer ce que Facebook appelle un compte désactivé sauf Messenger, ou DEMA.

C’est ce type de compte qui nous permet d’utiliser Messenger sans avoir de compte Facebook actif. En gros, un DEMA implique que:

On peut discuter avec nos amis sur Messenger.

Les utilisateurs ne pourront pas nous trouver sur Facebook.

Notre photo est uniquement visible dans les conversations sur Messenger.

Notre profil Facebook sera désactivé, mais on peut le réactiver à tout moment.

D’autres personnes, même inconnues, peuvent nous chercher dans Messenger et nous envoyer un message.

À noter que l’on doit tout de même confirmer notre vraie date de naissance et créer un mot de passe pour la sécurité du compte, au besoin.

Ça demeure un pensez-y-bien. C’est certain que ça nous enlève l’accès à la tonne de contenu disponible sur le réseau social (comme mon contenu Facebook par exemple!), mais ça demeure une solution intéressante pour prendre une pause sans perdre le contact avec nos proches.

Si c’est possible de tout recommencer à zéro en se créant un nouveau compte Facebook et en le désactivant par la suite, c’est aussi possible de le faire avec notre compte actif.

En choisissant la deuxième option, ça fait en sorte que l’on conserve toutes les conversations Messenger qu’on a eues pas le passé.

Pour toutes les étapes à suivre pour la désactivation, je vous invite à consulter ma chronique sur comment désactiver, fermer, effacer ou supprimer votre compte Facebook.