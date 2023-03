Amazon Kuiper: un service internet par satellite moins cher que Starlink?

Amazon se lance dans l’offre d’internet par satellite et veut concurrencer Starlink d’Elon Musk. Le géant du web a annoncé son projet Amazon Kuiper qui procurera de l’internet haute vitesse via satellite. Trois antennes ont été dévoilées ainsi que la stratégie de l’entreprise qui veut offrir cette technologie à prix concurrentiel, voir peut-être moins chère que Starlink.

C’est un acquis pour de nombreuses personnes, mais l’accès à internet haute vitesse est encore problématique dans plusieurs régions du monde.

Même au Québec et au Canada on en sait quelque chose… À cause de l’étendue du territoire, les compagnies de télécommunications sont frileuses de déployer leurs technologies dans des régions reculées ou les profits sont loin d’être assurés.

C’est dans ces situations que l’internet par satellite pourrait sauver les régions où il est difficile d’avoir de l’internet haute vitesse.

Si Starlink d’Elon Musk a déjà une longueur d’avance sur ce marché, Amazon n’entend pas leur laisser le champ libre pour autant.

Des milliers de satellites pour avoir de l’internet haute vitesse

Amazon a dévoilé son projet d’internet haute vitesse par satellite. Il s’agit d’Amazon Kuiper.

L’entreprise de Seattle travaille depuis 2018 sur le projet et a obtenu en 2020 une licence du FCC (l’équivalent du CTRC aux États-Unis) pour déployer ses satellites.

Amazon entend déployer ses deux premiers satellites en mai 2023. Après une série de tests, ils vont ensuite commencer le déploiement à grande échelle au début de 2024. C’est à ce moment que le service commencera à être commercialisé.

Mais ce n’est qu’en 2026 qu’Amazon Kuiper sera entièrement déployé alors qu’Amazon entend lancer pas moins de 3236 satellites dans l’espace.

Trois antennes pour obtenir l’internet n’importe où

En plus d’expliquer ses plans de déploiement pour son service d’internet par satellites, Amazon a également dévoilé trois antennes paraboliques qui nous permettront d’en profiter.

La première antenne sera toute petite et sera idéale pour les amateurs de camping et de VR comme moi. Il s’agit d’une antenne ne pesant qu’à peine 1 livre (400g) et mesurant 18cm. Celle-ci nous procurera une vitesse internet de 100 Mbit/s.

Voici un aperçu de la plus petite antenne pour le service d’internet satellite Amazon Kuiper.

La deuxième antenne sera un peu plus costaude, alors qu’elle mesurera 28 cm. Celle-ci nous permettra d’avoir une vitesse internet de 400 Mbit/s.

Voici un aperçu de la deuxième antenne pour le service d’internet satellite Amazon Kuiper.

Enfin, la troisième quant à elle aura une dimension de 48 X 76 cm et procurera une vitesse internet de 1 Gbit/s.

Voici un aperçu de la troisième antenne pour le service d’internet satellite Amazon Kuiper.

Pour ce qui en est des coûts du service et des antennes, Amazon a été peu bavard sur le sujet se contentant de dire que la 2e antenne devrait couter moins de 400$ US.

N’empêche qu’on a eu un aperçu de l’offre via les propos de Rajeev Dayal qui est le vice-président du projet Amazon Kuiper.

Amazon n’a pas encore annoncé de détails sur les prix, mais le caractère abordable est un principe clé du projet Kuiper. Amazon s’engage depuis longtemps à pratiquer des prix bas et possède une grande expérience dans la conception d’appareils populaires et bon marché tel que l’Echo Dot et le Fire TV Stick. Nous appliquons une approche similaire au projet Kuiper. Nous savons également que les besoins des clients varient considérablement dans le monde et que nos offres de services peuvent varier d’un pays à l’autre, avec des prix et des services adaptés aux clients de chaque région.

Il faudra donc attendre 2024 pour en savoir davantage, mais nul doute qu’Amazon va vouloir concurrencer directement Starlink et qu’un des meilleurs arguments pour convaincre les gens est souvent d’avoir un plus bas prix que ses rivaux!

Bref, grâce à cette imprimante Kodak, ça devient beaucoup plus simple d’imprimer les photos qui sont sur notre téléphone et on n’a plus besoin de se déplacer à la pharmacie!