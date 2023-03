Quelle voiture acheter? Vérifiez leurs impacts à l’aide de cet outil gratuit

Vous êtes en train de magasiner un nouveau véhicule et vous hésitez à choisir entre différents modèles de voiture? Allez jeter un coup d’œil à l’outil d’Équiterre qui nous permet de comparer les impacts de deux véhicules au niveau de son coût énergétique, mais également du côté des finances et de la sécurité sur la route. Le tout est 100% gratuit, et vraiment intéressant.

Les VUS sont des voitures extrêmement populaires au Québec. Si on inclut les fourgonnettes et les camionnettes, ça représentait 2,38 millions de véhicules du parc automobile de la province en 2022.

Les publicités en sont pour beaucoup, alors qu’une étude a fait remarquer que près de 79% comportaient des camions légers.

Bien sûr, quand on les compare, certains modèles de voiture sont à peine mieux…

Pour mieux comprendre leurs impacts sur notre quotidien, l’organisation sans but lucratif Équiterre a lancé une initiative qui permet entre autres de comparer les impacts de deux véhicules.

Un outil gratuit à utiliser avant d’acheter

L’outil de comparaison des impacts des véhicules d’Équiterre nous permet de bien évaluer l’impact du choix de l’achat de notre prochain véhicule.

Ils veulent se positionner au début de notre magasinage pour nous sensibiliser non seulement sur les répercussions environnementales qui viennent en choisissant un certain type de véhicule, mais aussi sur les différences importantes qu’ont divers modèles au niveau du coût et de la sécurité.

L’outil est vraiment simple: une fois sur la page, on défile la liste et on choisit 2 véhicules à comparer, comme la Toyota RAV4 et la Toyota Corolla, par exemple.

On obtient d’abord un score général basé sur trois points:

Environnement, où les émissions de la fabrication + les émissions liées à l’énergie utilisée = les émissions totales de son cycle de vie.

Un aperçu de la comparaison des impacts environnementaux des deux véhicules.

Dangerosité, incluant la hauteur et le poids, considérant que certains véhicules sont plus souvent impliqués dans des collisions mortelles.

Un aperçu de la comparaison des impacts de dangerosité des deux véhicules.

Finances, en fonction du prix de l’essence sur 1, 5 et 10 ans, considérant qu’il y a des autos plus chères à l’achat et par année que d’autres.

Un aperçu de la comparaison des impacts des deux véhicules sur nos finances personnelles.

Bref, c’est certain qu’à la fin, on a toujours le dernier mot quant à l’achat d’une nouvelle voiture. Par contre, c’est vraiment un outil intéressant quand on hésite sur 2 ou plusieurs modèles.

On n’arrête pas de dire que la planète va mal; ce n’est même plus un secret. C’est la moindre des choses de faire un petit effort au moment de se choisir une auto neuve.

En plus, si ça nous permet de faire des économies à l’achat et sur le long terme, tout le monde finit par être gagnant: notre portefeuille et notre planète.