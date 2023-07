Meta lance le réseau social Threads: quand Instagram se transforme en Twitter

Meta, la maison mère des réseaux sociaux Facebook, Messenger Instagram et WhatsApp accueille un nouveau membre dans leur famille. Mark Zuckerberg et son équipe lancent un nouveau réseau social du nom de Threads. Disponible sur appareils iOS et Android, ce réseau souhaite directement rivaliser avec Twitter et Elon Musk. On retrouve plusieurs similarités avec Instagram à quelques différences près.

Depuis le rachat de Twitter par l’excentrique milliardaire Elon Musk, le réseau social bas de l’aile. Certains prédisent même que l’oiseau bleu s’enligne pour un inévitable écrasement.

Plusieurs requins sont ainsi à l’affut pour combler l’espace que pourrait provoquer la disparation de Twitter.

Des applications comme Mastodon ou BlueSky de Jack Dorsey (le fondateur de Twitter) veulent notamment se positionner sur ce terrain.

Seulement, ils auront de la rude compétition puisque le géant des réseaux sociaux se lance dans l’arène.

Meta veut également sa part du gâteau et lance ainsi Threads.

Qu’est-ce que le réseau social Threads?

Il y a trois façons de voir Threads. D’un côté, on peut le voir comme un nouveau Twitter, de l’autre comme un Instagram avec du texte ou encore comme un Facebook chronologique.

Car concrètement, Threads rassemble plusieurs fonctionnalités d’Instagram, Facebook et Twitter.

Officiellement, Meta s’enligne sur la deuxième façon de le voir, soit un Instagram où le texte est davantage mis de l’avant.

Essentiellement, Threads nous permet de créer des publications se limitant à 500 mots maximum dans lesquels on peut y ajouter des photos ou des vidéos d’une durée maximale de 5 minutes.

À la différence d’Instagram où le texte est majoritairement masqué, sur Threads il est mis de l’avant.

Instagram est l’endroit où des milliards de personnes à travers le monde se connectent par le biais de photos et de vidéos. Notre vision avec Threads est de prendre ce qu’Instagram fait de mieux et de l’étendre au texte, en créant un espace positif et créatif pour exprimer vos idées.

Autre différence, on peut également y partager des hyperliens dans nos publications.

En soi, on va se le dire, ça ressemble beaucoup à Twitter.

Voici à quoi ressemblent les publications sur Threads de Meta.

Comment fonctionne l’application Threads?

Pour utiliser Threads, on doit se connecter via son identifiant Instagram. Ça semble bizarre, mais l’application se nomme officiellement: Threads, an Instagram app.

Une fois connecté, on peut y suivre nos amis que l’on a sur Instagram ou suivre de toutes nouvelles personnes.

On peut ensuite choisir si on veut que nos publications soient visibles par tous les utilisateurs de Threads ou seulement par nos amis qui nous suivent.

Les utilisateurs de moins de 16 ans auront de facto un compte privé par ailleurs.

Threads nous permet également de contrôler peut répondre à nos publications ou qui peut nous mentionner (tag) dans les leurs.

Tout comme sur Instagram, on peut masquer certains mots via un filtre afin de ne pas voir certaines publications.

Threads: un réseau social avec un protocole ouvert

Dans la foulée du lancement de Threads, Meta a également annoncé qu’il comptait le rendre compatible avec le protocole ActivityPub établi par le World Wide Web Consortium (W3C).

Qu’est-ce que ça change ce protocole? Voici ce que Meta dit sur le sujet:

Cela rendrait Threads interopérable avec d’autres applications qui supportent également le protocole ActivityPub, comme Mastodon et WordPress, permettant ainsi de nouveaux types de connexions qui ne sont tout simplement pas possibles sur la plupart des applications sociales aujourd’hui. Nous nous engageons à vous donner plus de contrôle sur votre audience sur Threads – notre plan est de travailler avec ActivityPub pour vous donner l’option d’arrêter d’utiliser Threads et de transférer votre contenu vers un autre service. Notre vision est que les personnes utilisant des applications compatibles pourront suivre et interagir avec des personnes sur Threads sans avoir de compte Threads, et vice versa, ouvrant ainsi une nouvelle ère de réseaux diversifiés et interconnectés. Si vous avez un profil public sur Threads, cela signifie que vos posts seront accessibles depuis d’autres applications, ce qui vous permettra de toucher de nouvelles personnes sans effort supplémentaire. Si vous avez un profil privé, vous pourrez approuver les utilisateurs de Threads qui souhaitent vous suivre et interagir avec votre contenu, à l’instar de votre expérience sur Instagram.

Comment obtenir l’application Threads de Meta?

L’application Threads est disponible pour les iPhone, iPad, téléphones et tablettes Android via l’App Store et le Play Store.

Son nom officiel sur les catalogues d’application est: Threads, an Instagram app.

Celle-ci est disponible dans une centaine de pays, mais n’est pas disponible dans les pays de L’Union européenne à cause des lois sur la collecte de données personnelles.