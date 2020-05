Apple lance le nouveau MacBook Pro 13 pouces

Crise sanitaire ou non, Apple a décidé de lancer son dernier MacBook Pro. Contrairement à la rumeur qui annonçait un écran de 14 pouces, les dimensions de l’appareil sont bel et bien de 13 pouces.

La principale caractéristique de ce nouveau modèle est l’abandon du clavier papillon. Celui-ci est remplacé par un clavier plus solide : le «Magic Keyboard». Étant plus fins et plus sensibles à la poussière, les claviers papillon accumulaient les défectuosités à la pelle. «Une des pires erreurs de design d’Apple» selon le journaliste John Gruber, spécialiste de la marque. Le retour du «Magic Keyboard », un clavier basé sur un mécanisme en «ciseau», est donc une excellente nouvelle, en plus d’être bien plus efficace et agréable au toucher. Aussi, la touche «Esc» fait son apparition, tout comme les touches fléchées en T inversé.

Le nouveau MacBook Pro 13 pouces est disponible en deux coloris: argent et gris cosmique.

Au cœur du MacBook Pro 13 pouces

L’autre nouveauté notable est l’arrivée des puces Intel quatre cœurs 10e génération (seulement disponibles sur les deux configurations les plus dispendieuses). Le prix du portable peut monter jusqu’à 4 649 $ avec le processeur Intel Core i7 à 2,3 GHz, 32 Go de mémoire RAM (3 733 MHz) et 4 To de stockage SSD. Quant à la configuration la plus abordable, elle porte le coût de l’ordinateur à 1 700 $. On parle alors d’un processeur 4 cœurs Intel Core i5 de 8e génération à 1,4 GHz, 8 Go de mémoire RAM (2 133 MHz) et 256 Go de stockage SSD.